Twitter devuelve la marca azul a algunas personalidades y empresas

Nueva York – Numerosas cuentas de Twitter de personalidades, empresas y medios de comunicación han recuperado en las últimas horas la marca de verificación azul que habían perdido esta semana tras la decisión de Elon Musk de limitar ese distintivo a los abonados al servicio de pago Twitter Blue.

Aunque la red social no ha hecho ningún anuncio al respecto, este domingo muchas cuentas con gran seguimiento -aparentemente aquellas con más de un millón de seguidores- volvían a lucir la insignia azul, que hasta hace poco distinguía a usuarios notables cuya identidad había sido verificada.

Al pulsar en la marca, el mensaje que aparece es el mismo que en el caso de los usuarios que han optado por pagar los 8 dólares al mes que cuesta el servicio y señala que la cuenta en cuestión está suscrita a Twitter Blue y ha facilitado un número de teléfono.

Varias personalidades de distintos ámbitos han publicado mensajes al respecto, dejando claro que ni habían pagado por Twitter Blue ni dado su teléfono y que, tras perder la marca azul, esta había vuelto a aparecer sin más explicación.

«A pesar de la implicación cuando se hace clic en la insignia azul que misteriosamente ha reaparecido junto a mi nombre, yo no estoy pagando por el ‘honor'», tuiteó el actor Ian McKellen.

«Mi marca azul ha reaparecido. No tengo nada que ver con eso y definitivamente no estoy pagando», señaló el nobel de Economía Paul Krugman, a quien el propio Musk respondió con un fotomontaje de un niño pequeño llorando y con una insignia de verificado.

Este domingo, la insignia azul parecía haber vuelto a muchos usuarios con más de un millón de seguidores que la habían perdido, incluidas las cuentas inactivas de varios famosos fallecidos, como el jugador de baloncesto Koby Bryant o el chef y presentador Anthony Bourdain.

Cuentas de medios de comunicación como la cadena Fox News o las agencias Reuters, AP, AFP o EFE, que se habían quedado sin el distintivo azul, volvían a contar con él este domingo.

Mientras, CNN, MSNBC o The New York Times -algunos de los mayores medios a menudo catalogados como progresistas en Estados Unidos y que han sido blanco de críticas de Musk- lucían la marca dorada que identifica a empresas que han pagado por su verificación en Twitter, un servicio que cuesta 1.000 dólares mensuales, a pesar de que habían adelantado que no iban a hacerlo.

Los repentinos cambios aplicados por la red social llegan después de que un porcentaje minúsculo de usuarios que habían sido verificados anteriormente optasen por abonarse a Twitter Blue para conservar la marca azul.

Ello dejó rápidamente el distintivo en un mero identificador de quién paga por Twitter y llevó a muchos usuarios a promover el bloqueo de cuentas con la marca, en muchos casos admiradores de Musk que defendían a capa y espada sus medidas.

El dueño de la red social, que a menudo usa su cuenta para bromear, ya dijo el jueves que había comenzando a pagar personalmente suscripciones a Twitter Blue a tres famosos: el actor William Shatner, el jugador de baloncesto LeBron James y el autor Stephen King.

Tanto James como King habían anunciado con anterioridad que no pagarían el servicio de suscripción de Twitter, que además de la marca azul ofrece otras ventajas como pedor editar sus tuits, publicar contenido de hasta 10.000 caracteres y conseguir que el algoritmo de la plataforma impulse sus mensajes. JS