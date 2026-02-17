TVS Raider 125 FI llega a Honduras con un movimiento imparable de potencia, tecnología y poder

Tegucigalpa – Motomundo presentó la nueva TVS Raider 125 FI, una motocicleta que irrumpe en el segmento urbano con un movimiento imparable, combinando potencia, tecnología y poder para transformar la experiencia de movilidad diaria.

Este nuevo modelo llega para fortalecer el portafolio de la marca, incorporando innovaciones que elevan la experiencia de conducción en el segmento semi deportivo urbano.

Durante el lanzamiento, el Gerente de Marcas Motomundo, José Leonardo Guillén, destacó el significado de este nuevo modelo dentro de la visión de la empresa al ofrecer las mejores motocicletas, respaldadas por servicio técnico certificado, repuestos originales y facilidades de financiamiento que acercan la movilidad a más hondureños.

“En Motomundo creemos que la motocicleta es una herramienta de cambio y libertad. Con la llegada de la TVS Raider 125 FI seguimos apostando por una movilidad moderna, accesible y respaldada por tecnología, servicio técnico certificado, repuestos originales y opciones de financiamiento que facilitan el acceso a miles de hondureños”, expresó Guillén.

La más completa del segmento

Por su parte, el Subgerente de TVS Honduras, Luis Vilca, informó que la nueva TVS Raider 125 FI, está diseñada para quienes buscan rendimiento sin renunciar a la eficiencia, al incorporar un motor 125 cc de 3 válvulas con inyección electrónica (ETFi), que ofrece una respuesta suave y controlada, ideal para distintos entornos urbanos. A esto se suma la tecnología IntelliGo Start | Stop y el arranque i-Touch, que optimizan el consumo y elevan la comodidad en el uso diario.

El Movimiento Imparable de la Raider también se expresa en su alto nivel tecnológico, con una pantalla TFT full color con SmartXConnect, que integra conectividad, navegación, gestión de llamadas, modos de manejo ECO y POWER, además de indicadores de seguridad y reportes de conducción, brindando mayor control y una experiencia más intuitiva para el usuario.

En seguridad y confort, el modelo incorpora sistema de frenado combinado CBS, suspensión trasera monoshock ajustable, iluminación LED con DRL, asiento escalonado con compartimiento oculto y salida USB de 12V, consolidando una propuesta completa para el día a día.

“TVS es una marca con más de 100 años de historia, reconocida globalmente por su innovación y calidad. La Raider 125 FI representa ese legado: una motocicleta con un movimiento imparable que combina tecnología, diseño y rendimiento, pensada para acompañar al usuario en su día a día con eficiencia y carácter”, afirmó.