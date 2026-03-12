Turismo respalda Ley de Empleo Parcial y pide al CN aprobarla para impulsar la formalización laboral

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Turismo de Honduras, Andrés Erhler), afirmó que Honduras atraviesa un momento clave para la generación de empleo, tras anunciar la finalización de la etapa de socialización de la Ley de Empleo Parcial, iniciativa que busca ampliar oportunidades laborales y promover la formalización en el país.

– El ministro subrayó que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es combatir la informalidad laboral, un problema estructural en el país.

Según el funcionario, esta normativa permitiría que empresas y trabajadores puedan acordar jornadas laborales por horas o parciales bajo un marco legal, lo que abriría oportunidades para diversos sectores de la población.

“Hoy es un momento crucial para la generación de empleos en Honduras. La ley de empleo por hora no solamente es habilitante para que empresas y trabajadores puedan ponerse de acuerdo en marcos de horas de trabajo en las cuales pueden laborar, sino para formalizarse”, expresó.

Erhler señaló que la propuesta también beneficiaría a estudiantes, mujeres y madres solteras que necesitan horarios flexibles para trabajar sin descuidar sus responsabilidades familiares o académicas.

“La gran falta de formalización del empleo se ha generado por la ausencia de un marco regulatorio que permita a la empresa privada y a los trabajadores llegar a acuerdos sobre las horas en que se puede trabajar”, explicó.

Como ejemplo, mencionó la dinámica del sector turístico, donde la demanda de mano de obra cambia según las temporadas. Indicó que durante fines de semana o temporadas altas un negocio puede pasar de operar con siete empleados a requerir entre 36 y 45 trabajadores en un mismo establecimiento.

“El turismo trabaja con flujos distintos a otras actividades comerciales. Muchas veces la operación se concentra de jueves a domingo o en turnos cortos de cinco o seis horas, lo que hace necesario un esquema laboral más flexible”, detalló.

Asimismo, el funcionario destacó que la ley permitiría garantizar derechos laborales para quienes trabajen bajo esta modalidad, incluyendo contratos formales, acceso a seguridad social, pago de décimo tercer y décimo cuarto mes, preaviso y prestaciones por cesantía.

“Con esta ley el trabajador tendría visibilización legal dentro de una empresa y el empleador no podría negarse a formalizar la relación laboral, incluso si contrata a una persona por pocos días”, añadió.

Erhler también enfatizó que la formalización permitiría a los empleados obtener constancias laborales, acceso a incapacidades médicas y otros beneficios que actualmente muchos trabajadores informales no poseen.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso Nacional para aprobar la iniciativa. “Creo que es el momento en que los diputados tomen una buena decisión por Honduras. Sabemos que la comisión dictaminadora ha trabajado bien y, aunque hay sectores que aún no están de acuerdo, debemos pensar en cuántas inversiones se pueden habilitar y en cómo reducir la brecha entre lo que realmente gana un trabajador y lo que establece el salario mínimo”, concluyó. LB