Turismo reporta alta movilización y ocupación hotelera en primeros dias de Semana Santa

Tegucigalpa– El secretario de Turismo, Andrés Ehrler, informó que Honduras registra una alta movilización de visitantes y una fuerte ocupación hotelera durante la Semana Santa, impulsada por la mejora en tramos carreteros turísticos y una mayor promoción de destinos a nivel nacional.

– Según datos preliminares, hasta el domingo se contabilizaban unas 300 mil personas movilizadas, de las cuales 200 mil pernoctaron en destinos turísticos y 100 mil realizaron visitas de un día.

El funcionario detalló que destinos como Trujillo han experimentado una afluencia masiva de turistas, con playas abarrotadas y una demanda superior a la habitual.

Asimismo, destacó que en Copán Ruinas se reporta una ocupación hotelera del 85% entre jueves y domingo, con un creciente interés en experiencias culturales, arqueológicas, aguas termales y agroturismo.

Ehrler también resaltó el dinamismo en otras regiones como el centro del país, incluyendo La Esperanza, Gracias y Lempira, donde el turismo religioso cobra protagonismo, así como en Siguatepeque, el Lago de Yojoa y Comayagua.

El titular de Turismo hizo un llamado especial a la población a actuar con responsabilidad ambiental y energética, recordando que el país enfrenta una situación delicada en el suministro eléctrico debido al alza en los combustibles.

Asimismo, instó a los visitantes a no dejar basura en los destinos, respetar las comunidades y hacer un uso consciente de recursos como el agua y la energía, evitando prácticas como dejar aires acondicionados encendidos innecesariamente. “El hecho de pagar un hotel no da derecho a desperdiciar recursos; todos debemos aportar para reducir el impacto y cuidar nuestros destinos”, subrayó.

Finalmente, el titular de Turismo hizo un llamado a la población a disfrutar con responsabilidad, prudencia y evitar la contaminación en los destinos. “Honduras tiene una gran oportunidad turística, pero debemos cuidarla entre todos”, concluyó.LB