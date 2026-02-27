Turismo proyecta hasta 40,000 empleos en Semana Santa y verano

Tegucigalpa – El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, informó que durante la temporada de Semana Santa y el verano se estima la generación de entre 30,000 y 40,000 plazas de trabajo en el sector turístico, especialmente en los rubros de hotelería y gastronomía.

El funcionario destacó que la Ley de Empleo Parcial y el empleo estacionario tendrán un impacto clave en la formalización laboral durante esta temporada alta.

Ehrler explicó que los empleos ya comenzaron a generarse y que lo que se espera en las próximas semanas es su formalización bajo el marco legal correspondiente, permitiendo mayores garantías tanto para trabajadores como para empleadores.

En cuanto a la industria de cruceros, indicó que el año anterior cerró con la llegada de alrededor de 800 embarcaciones y se espera mantener cifras similares o aumentarlas este año, principalmente en el sector insular como Roatán. No obstante, resaltó que también se está registrando la llegada de embarcaciones más pequeñas a puertos como Puerto Cortés y Tela, lo que amplía la derrama económica hacia otras zonas del país.

El ministro agregó que la Secretaría de Turismo trabaja en la estructuración de estrategias junto a operadores turísticos para fortalecer la atracción de pequeñas embarcaciones y maximizar el impacto económico en estas regiones.

Asimismo, informó que ya están en circulación los paquetes turísticos dirigidos a visitantes nacionales y regionales, especialmente de Guatemala y El Salvador. Según detalló, se ha observado una importante movilización de personas durante los fines de semana, destacando el turismo de sol y playa como el más demandado en esta temporada.

“Estamos viendo una dinámica positiva que está beneficiando a los empresarios del sector y confiamos en que Semana Santa y el verano mantendrán esa tendencia”, concluyó. LB