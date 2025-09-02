Turismo prevé la movilización de un millón de hondureños durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa – La viceministra de Turismo, Reizel Vilorio, anunció este martes que se espera la movilización de alrededor de un millón de turistas durante el próximo feriado de la Semana Morazánica, una cifra menor a la registrada en Semana Santa, pero que representa un impacto significativo para el turismo nacional.

“Estamos hablando de turismo interno. Muchos hondureños optan por viajar hacia destinos en el norte, sur y oriente del país, mientras que otros realizan turismo de un día, trasladándose a municipios cercanos a su lugar de origen”, explicó Vilorio.

La funcionaria instó a las familias a planificar desde ya sus viajes y adquirir paquetes turísticos a precios accesibles, recordando que “a mayor demanda, los precios pueden ir variando”. Además, resaltó la diversidad de opciones que ofrece Honduras: “Tenemos de todo, desde playa y montaña hasta turismo rural”.

En materia de infraestructura, advirtió sobre trabajos de reparación en el tramo entre La Barca y El Progreso, por lo que recomendó a los viajeros tomar precauciones y considerar más tiempo de traslado en esa ruta.

Si bien el impacto económico de la Semana Morazánica se conocerá con detalle una vez el Banco Central de Honduras presente sus informes, Vilorio destacó que los beneficios empiezan desde el consumo de combustible hasta el gasto en cada destino visitado.

“Es importante que los hondureños salgamos a disfrutar en familia y apoyemos la economía local. Esta semana es una oportunidad para dinamizar el turismo nacional y dejar cifras considerables en divisas internas”, subrayó.

El feriado Morazánico, que fusiona los días de asueto de tres fechas patrias, se ha convertido en uno de los periodos más esperados por la población hondureña para descansar, viajar y fortalecer el turismo interno.

El feriado de la Semana Morazánica se celebra durante la primera semana de octubre, iniciando el miércoles 1 de octubre y finalizando el viernes 3 de octubre.LB