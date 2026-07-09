Turismo no descarta reactivar aeropuerto de Toncontín 

Tegucigalpa – El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, afirmó que el Gobierno no descarta una eventual reactivación del Aeropuerto Toncontín para vuelos regionales, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad aérea de la capital.

Según explicó Ehrler, actualmente se trabaja junto con la Alcaldía del Distrito Central para ordenar los procesos de desarrollo urbano y turístico.

No obstante, Ehrler aclaró que antes deberán resolverse aspectos contractuales relacionados con el sistema aeroportuario del país.

El funcionario señaló que Tegucigalpa, como punto estratégico para el desarrollo turístico de Honduras, debe mejorar su conectividad para incrementar su competitividad como destino.

«Hay un tema contractual que se debe resolver primero, hay temas de ordenar un poco la parte de los espacios, tanto de aeródromos como aeropuertos internacionales. Esto tiene que ver también con el compromiso que puede existir por parte de las aerolíneas», manifestó.

Toncontín vs Palmerola

Ehrler sostuvo que el debate sobre Toncontín y Palmerola no debe limitarse únicamente a la ubicación de los aeropuertos, sino en la capacidad de la capital para generar atractivos que incrementen la llegada de visitantes.

«El desafío no es tanto si Palmerola está lejos o Toncontín está más cerca. El desafío es cuánto trabajo está realizando la empresa privada en generación de eventos, cuánto trabajo está realizando el Gobierno en promoción de ciudad y cuáles son los proyectos futuros», indicó.

En ese sentido, señaló que Tegucigalpa necesita fortalecer su oferta turística mediante una mayor promoción, organización urbana y el desarrollo de infraestructura para eventos.

Como ejemplo, mencionó la necesidad de construir un centro de convenciones que permita competir con otras ciudades del país.

Finalmente, el ministro reconoció que contar con un aeropuerto más cercano facilita la llegada de viajeros, aunque insistió en que la conectividad por sí sola no garantiza el crecimiento del turismo en la capital. AD