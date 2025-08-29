Turismo hondureño registra contracción de más del 15%, advierte CANATURH

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), Andrés Ehler, advirtió que el sector turismo enfrenta un año crítico, con una contracción en los ingresos superior al 15%, lo que representa una disminución de hasta 100 millones de dólares en divisas.

Ehler explicó que desde marzo se ha evidenciado un fuerte impacto en el flujo económico del turismo interno, situación que se agudiza por las políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos y la ausencia de una política nacional de atención y promoción turística.

“Mientras El Salvador y Guatemala han crecido, Honduras ha disminuido más del 8% en sus principales mercados emisores, que son precisamente Estados Unidos y El Salvador”, señaló.

El único rubro que muestra un leve crecimiento es el de los cruceros, sin embargo, el dirigente empresarial aclaró que la derrama económica es limitada: “Estos cruceristas solo dejan alrededor de 90 dólares por persona, ya que permanecen entre cuatro y seis horas en el país”.

Ante este panorama, Ehler reveló que el sector privado solicitó al Gobierno, a través del Consejo Nacional de Inversiones, dejar de lado la Ley de Justicia Tributaria y priorizar una Ley de Fomento al Turismo que se ajuste a las necesidades actuales.

En ese sentido, pidió reformas urgentes a dicha normativa para que: No se excluya al sector gastronómico, que se facilite y agilice el acceso a incentivos para las mipymes.

Asimismo, que se democratice la oportunidad de inversión turística para más hondureños y los beneficios a la inversión estén vinculados al desarrollo cultural, natural y a la identidad nacional.

“Necesitamos una ley que fomente verdaderamente el turismo y que esté diseñada para aprovechar el potencial del país, no para restringirlo”, enfatizó el presidente de CANATURH.

De mantenerse la tendencia a la baja, la captación de divisas del turismo podría cerrar el año muy por debajo de las expectativas, impactando negativamente en la economía nacional.LB