Túnez, decimoctava clasificada para el Mundial y segunda de África

Redacción deportes – La victoria por la mínima (1-0) de Túnez ante Guinea Ecuatorial de este lunes convirtió a la selección de Sami Trabelsi en la segunda de África, junto con Marruecos, en lograr el billete para el Mundial 2026 y en la decimoctava ya clasificada.

Mohamed Ali Ben Romdhane marcó en el minuto 94 para decidir un partido muy reñido y dar a las Águilas de Cartago su séptima participación en una fase final de la Copa del Mundo.

El conjunto tunecino, con 22 puntos, sumó su séptima victoria en un grupo H en el que también están Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, y en el que tiene como único ‘tropiezo’ un empate ante Namibia (0-0).

Túnez se une a una lista en la que ya figuraban 17 selecciones: Estados Unidos, México y Canadá como anfitrionas, junto a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos. EFE