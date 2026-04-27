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Tulipanes en flor en el Jardín Botánico de Lodz

Por: EFE

Vista de los tulipanes en flor en el Jardín Botánico de Lodz, en el centro de Polonia, este lunes. El jardín cuenta con un total de 52,000 tulipanes de 30 variedades diferentes. EFE/Marian Zubrzycki. 

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