Foto del díaTulipanes en flor en el Jardín Botánico de LodzPor: EFE27 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Vista de los tulipanes en flor en el Jardín Botánico de Lodz, en el centro de Polonia, este lunes. El jardín cuenta con un total de 52,000 tulipanes de 30 variedades diferentes. EFE/Marian Zubrzycki. Noticias recientes Usa 2026 - NoticiasMamdani anuncia zonas de fans gratis en Nueva York para «hacer más asequible el Mundial» Chasty Fernández LópezUn día en la vida de un coffee lover InternacionalesEl asaltante de la gala de corresponsales, imputado por tratar de asesinar a Trump NacionalesHonduras participa en XIII reunión ministerial iberoamericana de Infancia y Adolescencia en España Ciencia y TecnologíaMicrosoft da más libertad a OpenAI y le permite colaborar con empresas rivales