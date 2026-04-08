Tulio René del Cid Fernández es nombrado nuevo director de Honduras ante el BCIE

Tegucigalpa – El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), oficializó a través de su portal electrónico el nombramiento de Tulio René del Cid Fernández como el nuevo director por Honduras ante dicho organismo regional.

El nombramiento establece un periodo inicial de tres años, con una extensión automática de un año adicional, sumando un total de cuatro años de gestión.

Hasta el momento, la posición es ocupada por Belinda Martínez, quien fue designada por el Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro en marzo de 2022. Pese a la actualización en la plataforma oficial del banco, las autoridades hondureñas aún no han emitido un comunicado formal detallando el proceso de transición o la salida de la actual directora.

El nuevo representante hondureño, Tulio del Cid Fernández, cuenta con trayectoria en el sector privado como director de la empresa Delko Marketing Consulting & Research, firma especializada en consultoría y estudios de mercado.

El cargo de director en el BCIE conlleva una serie de asignaciones financieras y beneficios significativos, como una remuneración del puesto con un salario mensual neto de aproximadamente 20,000 dólares.

Además, un presupuesto operativo para la oficina del director de una suma anual de 500,000 dólares; este fondo cubre el pago de personal de confianza (asistente ejecutiva y conductor) y el mantenimiento de un vehículo asignado para sus funciones.

Esta designación ocurre en un momento clave para la gestión de proyectos de desarrollo en el país, siendo el BCIE el principal brazo financiero de la región. LB