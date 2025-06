Tudor: «La ‘Juve’ juega siempre para ganar y vamos al Mundial a dar el máximo»

Roma – El croata Igor Tudor, entrenador del Juventus Turín, comentó este viernes que, pese a que el club no parte como uno de los favoritos, su seña de identidad «es la de jugar siempre para ganar», por lo que acudirá a Estados Unidos para «dar el máximo» en el novedoso Mundial de clubes.

«El Juventus es un club que siempre juega para ganar. Vamos allí para dar el máximo luchando partido tras partido», dijo el técnico en una entrevista con los canales de la FIFA.

Después de semanas de dudas, Tudor fue confirmado esta semana por la ‘Juve’ como su entrenador para el Mundial de clubes y la próxima temporada. A falta de anuncio oficial, lo desveló el nuevo director general del club, el francés Damien Comolli, en su presentación.

La llegada de Tudor a falta de 9 jornadas, tras el despido de Thiago Motta, salvó la temporada juventina y clasificó al equipo a la próxima Liga de Campeones.

Lo hizo con solvencia y se ganó la renovación hasta 2027, aunque antes de la confirmación, la anterior dirección deportiva intentó firmar tanto a Massimiliano Allegri como a Antonio Conte, actuales entrenadores del Milan y Nápoles, respectivamente.

«Siento que estoy en el lugar adecuado. Cuando me preguntan respondo así, que me siento bien, motivado, con ganas, rodeado de gente de calidad, que también me quiere, que quiere intentar hacerlo lo mejor posible. También me siento feliz y orgulloso», comentó al respecto en la entrevista.

Tudor conoce perfectamente el club, pues militó como jugador durante 8 temporadas.

«La ‘Juve’ es especial. Sobre todo por la cultura del trabajo que siempre ha sido la base del club. Hay una voluntad de sacrificio diario, de resiliencia ante todo. De querer dar siempre lo mejor de uno mismo. Esto es lo que representa el Juventus, además de ser un club ganador», apuntó.

Uno de los mejores jugadores de la plantilla que lidera es el turco Kenan Yildiz, apodado en Turín como ‘el nuevo Del Piero’:»Es de esos jugadores que marcan la diferencia. Cada vez hay menos como él, una mezcla de número 10 y número 9. Tiene capacidad para ver portería y hacer jugar al resto. Son jugadores raros. Tiene un don que no se ve desde fuera: su mentalidad».

La ‘Juve’ tiene previsto viajar a Estados Unidos el sábado 14 de junio para preparar su debut, del día 18 a las 21.00 hora local de Washington (03.00 GMT del día 19) ante el Al-Ain.

Entre los convocados destacan el francés Randal Kolo Muani y el luso Francisco Conceicao, que podrá jugar después de que el club consiguiera alargar su cesión con PSG y Oporto, respectivamente.

También viajarán el brasileño Gleison Bremer, que apura su recuperación de rotura de ligamento cruzado anterior; el italiano Daniele Rugani y el serbio Filip Kostic, que regresaron de cesión; el polaco Arkadiusz Milik, sin jugar desde hace un año por lesión; y el serbio Dusan Vlahovic, cuyo futuro apunta a estar lejos de la ‘Juve’. EFE

