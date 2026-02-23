TSC tendría en 30 días resolución de investigación en alcaldía de El Corpus por embargos al Tesoro Nacional

Tegucigalpa – El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Jorge Medina, confirmó que actualmente solo se realiza una investigación en la alcaldía de El Corpus, luego de que un equipo técnico se desplazara al municipio desde la semana pasada para indagar sobre los embargos al Tesoro Nacional.

Medina detalló que se espera que en un plazo no mayor a 30 días se puedan obtener los resultados preliminares de esta investigación puntual.

En cuanto al resto de municipalidades que se encuentran en una situación similar, (embargos por demandas laborales) indicó que el ente contralor aguardará el informe oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) antes de iniciar procesos de auditoría.

[LEER] Embargan la alcaldía de El Corpus por demanda laboral que asciende a L.63 millones

“Esperaremos el oficio de las investigaciones que se encuentran en igual situación; una vez que recibamos ese listado procederemos a hacer la investigación puntual de cada caso con una auditoría”, explicó el funcionario.

Asimismo, el titular del TSC informó que la institución ha enviado 12 comisiones municipales ya programadas en el Plan Operativo Anual (POA) institucional, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la gestión y mantener una sana administración en los gobiernos locales. Añadió que, en caso de detectarse irregularidades en alguna de las auditorías, estas serán dadas a conocer oportunamente a la población.

Por otra parte, Medina comunicó que el TSC desarrolla jornadas de capacitación dirigidas a 99 alcaldes electos por primera vez, enfocadas en la rendición de cuentas municipales, con el fin de que puedan elaborar correctamente los informes requeridos para acceder a las transferencias que realiza el gobierno central. LB