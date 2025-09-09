TSC señala responsabilidad penal en caso del “checazo”

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encontró responsabilidad penal en caso de corrupción conocido como “Checazo”, informó este lunes su portavoz Rodolfo Isaula.

El portavoz del órgano contralor confirmó que una auditoría del TSC encontró responsabilidad penal, pero ahora corresponde al Ministerio Público establecer cuál o cuáles delitos se han cometido, señaló.

Acotó que el informe de la auditoría estará disponible en la página web del TSC próximamente.

El caso del “checazo” de basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

El caso también conocido como “Cheque Video” es una pieza filmográfica que aparece Cuellar conversando con el exministro y discuten el manejo de fondos de Sedesol, destinados a la diputada y que fueron desviados para la campaña electoral de Libre en Copán

Este hecho provocó que rodara la cabeza de Cardona como titular de Sedesol, mientras que a Cuellar, en teoría, la suspendieron de todos los cargos de Libre según lo difundido en un comunicado de su asamblea partidaria, además la vetaron como diputada del Congreso Nacional y candidata a reelegirse como legisladora. Todo ello quedó en discurso y Cuellar ha recobrado su vigencia política.

En el material audiovisual, la congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

La diputada Cuéllar menciona que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras.

Por su parte, el ministro Cardona responde con tono de complicidad: “Yo te iba a contar sobre ese tema… yo tengo un conocido ahí y me contó que ahí había una mujer que había hablado pestes de vos, que habías hecho un cheque a nombre de ella… Yo dije le voy a decir a Isis que hable con esa candidata estúpida que tienen ahí, que a cuenta de qué anda hablando esas cosas”.

La diputada oficialista también arremete contra una supuesta candidata identificada como Lilian (Montufar). Cardona sugiere que esta persona “trabaja en la departamental, no sé si en Educación o dónde”, y plantea que debe ser “llamada al orden”. PD