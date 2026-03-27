TSC sancionará el uso indebido de vehículos del Estado en Semana Santa

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), enfatizó que para esta Semana Santa estarán vigilando que no se haga el uso indebido de vehículos del Estado.

Asimismo, anunciaron multas de hasta 50 mil lempiras para quienes infrinjan la norma.

A través de un comunicado el ente contralor señala que los vehículos del Estado que no estén autorizados para circular durante la Semana Santa serán sancionados.

El escrito, indica que el pleno de magistrados autorizó el desarrollo de operativos para estar vigilantes, tal como lo establece la ley.

Las autoridades recordaron que los vehículos que circulen deben de portar el permiso autorizado, los que no lo porten serán sancionados. IR