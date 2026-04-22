TSC revisará 47 contratos de construcción de tres hospitales

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) comunicó este miércoles que revisará 47 contratos implicados en la construcción de tres hospitales que empezó la administración de Xiomara Castro (2022-2026).

El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, comentó que esta revisión nace de una petición de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de analizar 47 contratos que contienen 29 mil 500 folios.

Los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara son investigados por presuntas irregularidades.

También informó que auditará la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) en el gobierno de Xiomara Castro.

Isaula detalló que se revisará el manejo de fondos de la OABI y que se comunicarán los hallazgos y si hay responsabilidad penal o civil. AG