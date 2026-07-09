TSC realiza auditoría integral a la SAG tras denuncia por presuntas irregularidades en el Bono Tecnológico Productivo

Tegucigalpa- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó que mantiene en desarrollo una auditoría financiera y de cumplimiento legal en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), luego de una denuncia relacionada con la presunta falta de liquidación e irregularidades en la entrega del Bono Tecnológico Productivo.

El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, informó que la auditoría comprende el período del 27 de enero de 2022 al 26 de enero de 2026 y forma parte del Plan Operativo Anual del ente contralor.

La comisión auditora fue instalada en la SAG a inicios de este año para revisar de manera integral la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de la normativa legal, indicó.

Explicó que, además de analizar la administración de los recursos asignados a la Secretaría, la auditoría incorporó una denuncia pública presentada en mayo pasado sobre una posible falta de liquidación del Bono Tecnológico Productivo, un programa destinado a apoyar a productores agrícolas del país.

El funcionario detalló que, tras conocerse la denuncia, la comisión auditora estableció comunicación con el enlace designado por la SAG para solicitar información adicional y formalizar la documentación necesaria que permitiera incorporar el caso al proceso de fiscalización.

Aclaró que la auditoría no se limita únicamente a revisar la denuncia sobre el Bono Tecnológico Productivo, sino que abarca toda la gestión presupuestaria de la dependencia estatal durante los últimos cuatro años, incluyendo los mecanismos de control, la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Asimismo, señaló que dentro de las diligencias se realizan análisis documentales, revisión de expedientes y toma de declaraciones para verificar si los procedimientos administrativos y financieros se ejecutaron conforme a la ley.

Indicó que la comisión auditora también revisa aspectos relacionados con los procesos de entrega del Bono Tecnológico Productivo, incluyendo si durante la administración anterior de la SAG se efectuaron las verificaciones correspondientes al momento de distribuir los insumos a los beneficiarios.

Una vez concluidas las investigaciones, el Tribunal Superior de Cuentas elaborará un informe final en el que se consignarán los hallazgos detectados, las recomendaciones que deberán ser atendidas por la institución y, de existir mérito, las posibles responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal.

El portavoz precisó que, en caso de encontrarse indicios de responsabilidad, estos serán notificados a las autoridades competentes para que se continúe con el procedimiento establecido en la legislación vigente. Si no se identifican irregularidades, el informe también será dado a conocer para garantizar la transparencia del proceso.

Isaula reiteró que el objetivo de la auditoría es verificar el uso adecuado de los recursos públicos asignados a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y garantizar que la ejecución presupuestaria durante el período comprendido entre enero de 2022 y enero de 2026 se haya realizado conforme a la normativa legal y a los principios de transparencia y rendición de cuentas. IR