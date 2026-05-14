TSC investiga presunto mal manejo de granos básicos y millonaria transferencia en el IHMA

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), inició una “investigación especial” en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), tras denuncias públicas por el supuesto mal manejo de granos básicos, que habría provocado pérdidas económicas millonarias al Estado.

Así lo informó el portavoz del ente contralor, Rodolfo Isaula, que confirmó que las diligencias comenzaron este día con el desplazamiento de un equipo técnico hacia las instalaciones del IHMA, donde ya se notificó formalmente el inicio del proceso de auditoría especial.

Según amplió Isaula, la investigación responde a señalamientos sobre un presunto deterioro de granos almacenados valorados en aproximadamente 80 millones de lempiras que se habrían echado a perder por no cumplir con los protocolos adecuados de conservación.

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Líneas de investigación

El TSC detalló que el proceso se desarrolla en dos ejes principales. El primero está relacionado con las denuncias sobre el manejo inadecuado de granos básicos y el impacto económico derivado de estas irregularidades.

El segundo enfoque apunta a la revisión de una transferencia de fondos realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico hacia el IHMA, destinada al fortalecimiento y mantenimiento de la reserva estratégica nacional de granos.

El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula.

De acuerdo con la información preliminar, el 14 de octubre de 2024 se transfirieron 124 millones 10 mil 174 lempiras al instituto. Sin embargo, Isaula indicó que únicamente se ha reportado la liquidación de unos 27.9 millones de lempiras, quedando pendientes de justificar alrededor de 96 millones.

“Se trata de verificar qué ocurrió con esa liquidación pendiente y si los recursos fueron utilizados conforme a los fines establecidos”, explicó el portavoz institucional.

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La investigación también surge a solicitud de las actuales autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, quienes pidieron al ente contralor revisar la ejecución de dichos fondos ante inconsistencias en la información proporcionada por el IHMA.

Isaula aclaró que, por ahora, la investigación se centra en el instituto y busca establecer responsabilidades administrativas en función de los hallazgos.

El TSC señaló que las diligencias se desarrollan conforme a sus facultades constitucionales y legales, y que los resultados serán dados a conocer una vez concluido el proceso.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la reserva estratégica de alimentos en el país, clave para la seguridad alimentaria nacional. JS