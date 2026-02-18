TSC iniciará 60 auditorías en municipalidades y refuerza control en gestión local

Tegucigalpa- El portavoz del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Rodolfo Isaula, informó que la institución tiene programado iniciar durante el presente año un total de 60 auditorías en igual número de municipalidades del país, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el control en la administración de los recursos públicos.

-Ya se inició una auditoría de carácter integral en la alcaldía de El Corpus Choluteca.

Isaula explicó que las auditorías estarán enfocadas en la revisión de varios aspectos clave de la gestión municipal, entre ellos la ejecución presupuestaria, liquidaciones, ingresos, manejo de la deuda, control interno y otros rubros financieros y administrativos.

“El Tribunal, como ente fiscalizador del Estado, realiza esta labor de manera cotidiana, pero en el área de las municipalidades el pleno ha considerado prioritario tener mayor presencia y acompañamiento para apoyar una gestión eficiente y transparente”, señaló el funcionario.

Como parte de estas acciones, el vocero detalló que, atendiendo un llamado de la alcaldesa del municipio de El Corpus, una comisión de auditores se desplazó recientemente a esa comunidad para entrevistarse con la edil y recibir formalmente una denuncia presentada por ella.

En ese sentido, se firmó el inicio de una auditoría de carácter integral, que no se limitará únicamente a la denuncia puntual, sino que abarcará una revisión más amplia de la gestión municipal. El informe final incluirá recomendaciones orientadas a mejorar los mecanismos de control y administración.

Isaula reconoció que muchas anomalías se cometen por desconocimiento de los procedimientos administrativos, por lo que el pleno del TSC también ha instruido la implementación de un programa de capacitación dirigido al personal de las alcaldías, con el fin de prevenir irregularidades y fortalecer la correcta gestión de los fondos públicos.LB