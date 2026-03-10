TSC inicia investigación en la CSJ por embargos y demandas laborales

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), inició este martes una investigación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por demandas laborales y ejecución de embargos en contra del Estado.

Una comisión auditora del TSC se apersonó en la CSJ para conocer investiga y requerir documentación en la Sala de lo Laboral.

El objetivo del TSC es dar trámite a todas las líneas de investigación en cuanto a embargos y demandas laborales en contra de decenas de alcaldías.

El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, manifestó que la investigación con relación a la ejecución de embargos en contra de la Caja única del Estado y ha afectado la operatividad de varias municipalidades e instituciones del Estado.

Comunicó que los auditores del TSC entregaron una credencial dirigida a la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, para notificarle del inicio de la investigación y solicitando colaboración en aportar la información necesaria.

Isaula indicó que los auditores verificaran el procedimiento de ejecución de demandas citando a funcionarios judiciales, especialmente los de los departamentos de Olancho y Choluteca.

Igualmente, comentó que los auditores han visitado a las municipalidades para verificar la situación que enfrenta cada una de ellas.

Entre las alcaldías perjudicadas afectadas por demandas laborales están: La Ceiba, Tela, La Lima, Langue, Silca, La Unión, Guata, Guarizama, Manguille, Choluteca y El Corpus. AG