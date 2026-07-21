TSC inicia investigación en la Alcaldía de Yuscarán por presunto uso irregular de instalaciones municipales

Tegucigalpa– El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició este martes una investigación en la Alcaldía Municipal de Yuscarán, departamento de El Paraíso, tras denuncias sobre un supuesto uso irregular de las instalaciones de la comuna para fines ajenos a la gestión pública.

El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, informó que un equipo de la Gerencia de Gestión y Promoción de la Probidad y Ética fue desplazado al municipio para realizar un diagnóstico sobre la gestión ética institucional, el cual servirá como base para desarrollar una auditoría específica relacionada con las denuncias que han trascendido públicamente.

Explicó que la primera etapa del proceso consiste en verificar el cumplimiento de la normativa que rige la administración pública, mediante la revisión de documentos, solicitudes de información y entrevistas con funcionarios municipales y miembros del Comité de Probidad y Ética. Agregó que estas diligencias permitirán determinar si existen elementos que ameriten una investigación más profunda.

Señaló que un equipo conformado por alrededor de diez profesionales, entre abogados y personal especializado, fue asignado para desarrollar las actuaciones correspondientes, siempre respetando el debido proceso y las garantías constitucionales de las personas señaladas.

Indicó que una vez concluya la auditoría y se emita el informe técnico, el TSC determinará si existen responsabilidades administrativas o de otra índole que deban ser deducidas conforme a la ley. No obstante, aclaró que por ahora sería prematuro adelantar conclusiones sobre posibles sanciones.

Isaula recordó que la ciudadanía puede presentar denuncias sobre presuntas irregularidades en la función pública a través de la página web o los canales oficiales del Tribunal Superior de Cuentas.

Subrayó que todo servidor público tiene la obligación de cumplir la Constitución y las leyes, por lo que cualquier presunto mal uso de bienes o instalaciones del Estado debe ser investigado conforme al marco legal vigente. IR