TSC extiende hasta el 30 de noviembre plazo para presentar declaración jurada en línea

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), informó este martes que el pleno de Magistrados determinó extender el período de presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos, a través de nuestro Sistema en Línea, hasta el 30 de noviembre de 2026.

Lo anterior en consideración a los retrasos ocasionados como resultado de la suspensión intermitente de los servicios digitales, indicó la dependencia estatal.

La presente medida excepcional aplica a todo tipo de trámite correspondiente al año 2026: presentación por primera vez, actualización y cese del cargo.

Asimismo, durante este período, únicamente se aceptarán declaraciones en papel a aquellas personas que, al momento de realizar su cese del cargo, no cuenten con un usuario creado en el sistema en línea.

Para facilitar este proceso y asegurar una atención ordenada y eficiente, se ha establecido una distribución mensual de usuarios por institución.

Durante este período, el TSC priorizará, en sus mesas de ayuda, la atención a los usuarios de las instituciones calendarizadas, con el objetivo de brindar un servicio más ágil, oportuno y de calidad.

En ese orden, el Tribunal Superior de Cuentas instó a los servidores públicos a realizar su trámite estrictamente en el mes asignado en el calendario correspondiente a su institución, a fin de evitar congestión en el sistema y garantizar una atención oportuna y eficiente para todos los usuarios. (RO)