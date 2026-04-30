TSC extiende hasta el 15 de mayo el plazo para que alcaldías presenten su rendición de cuentas

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), extendió hasta el 15 de mayo el plazo para las municipalidades que aún no han presentado el informe de rendición de cuentas 2025.

Actualmente, 56 municipalidades no han presentado el informe de rendición de cuentas a un día del vencimiento del plazo legal.

El ente contralor advirtió que si estas municipalidades no entregan el informe no podrán acceder a las transferencias del segundo trimestre del 2026 y las pendientes del primer trimestre.

Una vez finalizado el plazo de presentación del informe de rendición de cuentas anual acumulado periodo 2025, el TSC iniciará el procedimiento administrativo de sanción a las que no cumplieron con el envío del informe.

Asimismo, procederá a publicar el listado de las alcaldías, mancomunidades y empresas municipales que incumplieron con la obligación legal. AG