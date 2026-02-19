TSC desplaza auditores a nueve alcaldías a nivel nacional

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), movilizó nueve comisiones para realizar auditorías en diversas alcaldías del país.

El objetivo de las comisiones es revisar la gestión municipal en temas como la liquidación del presupuesto, el manejo de la deuda pública y auditorías integrales.

Los informes con los hallazgos serán remitidos posteriormente a las autoridades correspondientes.

Las auditorías abarcan varias localidades, entre ellas La Ceiba, Atlántida; Trujillo, Colón; Marcala y Aguanqueterique en La Paz; Villa San Antonio en Comayagua.

Asimismo, en Santa Rita y San Marcos en Santa Bárbara, Oropolí en El Paraíso y la empresa de unidades desconcentradas de agua de El Paraíso.

En las últimas semanas varias alcaldías han denunciado que sus finanzas han sido embargadas. IR