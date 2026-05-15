TSC advierte a seis municipalidades que hoy vence el plazo para presentar informe de rendición de cuentas

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió un recordatorio urgente a las alcaldías que hoy, viernes 15 de mayo de 2026, vence el plazo legal que se dio en prorroga para la entrega del Informe de Rendición de Cuentas Anual Acumulado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

– El plazo venció el 30 de abril y había 56 corporaciones municipales que habían incumplido, se concedió una prórroga de 15 días que vence hoy, por lo que apenas sólo restan seis.

Hasta la fecha, según lo expone el ente contralor seis municipalidades aún no han cumplido con esta obligación legal, lo que pone en riesgo su acceso a recursos y compromete la transparencia de su gestión.

El cumplimiento de esta disposición no es opcional. Según el artículo 32 de la Ley Orgánica del TSC y el artículo 26 de su Reglamento, todas las entidades locales deben entregar sus liquidaciones presupuestarias y estados de deuda pública dentro de los primeros meses posteriores al cierre del año fiscal.

Asimismo, el TSC, recuerda que este informe es una pieza clave para transparentar el uso de fondos, bienes y recursos públicos, así como validar la eficiencia de la gestión administrativa y operativa.

Capacitación previa

Con el fin de evitar retrasos y errores técnicos, el TSC llevó a cabo jornadas de capacitación dirigidas a los alcaldes y alcaldesas del país, desde el año pasado; en estas sesiones se detallaron los requerimientos básicos y los formatos necesarios para la elaboración del documento, que incluye la ejecución presupuestaria y financiera detallada.

En ese contexto también se advierte que el informe es obligatorio para las 298 municipalidades, así como para mancomunidades y empresas municipales y la falta de presentación en «tiempo y forma» podría derivar en sanciones administrativas y el bloqueo de fondos estatales necesarios para proyectos de infraestructura y programas sociales en sus comunidades.

Finalmente, se insta a los ediles de las seis corporaciones municipales pendientes a realizar el trámite de manera inmediata antes del cierre de la jornada laboral de este día. LB