Trump y Asfura se reunirán en Mar-a-Lago este febrero

Tegucigalpa – El presidente hondureño Nasry Asfura sostendrá un encuentro con su par estadounidense Donald Trump, el cual se llevará en su residencia particular de Mar-a-Lago en febrero próximo, conoció Proceso Digital extraoficialmente.

De acuerdo a fuentes confiables, el encuentro entre ambos mandatarios busca fortalecer los lazos entre sus naciones, así como el acercamiento entre los mandatarios.

Trump apoyó durante la campaña electoral a Asfura, señalando en varios mensajes en su red social Truth Social, que era el único candidato con quien podría trabajar.

Posteriormente los electores hondureños escogieron a Asfura como el ganador de las elecciones a nivel presidencial el pasado 30 de noviembre.

El encuentro en Mar-a-Lago, la residencia de Trump ubicada en el estado de Florida se conoce como la “Casa Blanca” del sur de Estados Unidos, ya que el mandatario estadounidense suele recibir allí en su residencia a colegas, así como a altos funcionarios de otras potencias en el marco de negociaciones delicadas, como el caso de la guerra Rusia-Ucrania.

Antes de asumir el poder, Asfura viajó a Washington, y ahí sostuvo encuentros con altos funcionarios de la administración como los secretarios de Estado, Marco Rubio; Defensa, Pete Hegseth; Comercio, Howard Lutnick; y el Representante Comercial, Jamieson Greer.

Actualmente los dos gobiernos anunciaron que iniciarán negociaciones para la firma de un Acuerdo de Comercio Recíproco, que permitirá a Honduras equipararse en términos comerciales con sus vecinos Guatemala y El Salvador que firmaron sendos convenios.

Con la llegada de Asfura al poder, Honduras vuelve a alinearse a la política exterior con Estados Unidos, ya que la pasada administración de la presidenta Xiomara Castro mantuvo fricciones permanentes con Washington y se había acercado a China, Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua, las bestias negras para el gobierno estadounidense.

En Estados Unidos residen casi dos millones de hondureños que envían a Honduras más de 10 mil millones de dólares en remesas, que constituyen el 25 % del producto interior bruto.

Asimismo, Washington es el principal socio comercial de Honduras y más del 40 % de las exportaciones se dirigen al mercado norteamericano.

Entre los temas de interés de Honduras está que se renueve el Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual fue cancelado por la administración Trump y se encuentra suspendido por una decisión judicial. Más de 50 mil hondureños se encuentran en incertidumbre sobre el futuro del TPS en suelo estadounidense. (PD).