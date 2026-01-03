«Vamos a gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura y legal»: Trump

Palm Beach.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que tras la salida de Nicolás Maduro, Estados Unidos quiere «la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país».

–«Queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela»

En una intervención desde Mar-a-Lago junto con el secretario de Estado, de Guerra y el director de la CIA, Trump añadió que tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, «no podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga el bien del pueblo venezolano en mente tome el control de Venezuela».

«Hemos tenido décadas de eso y no vamos a dejar que vuelva a pasar», indicó Trump, quien aseguró que Washington ahora controla el país y «estamos allí ahora» y «vamos a seguir hasta que una transición apropiada tenga lugar. Nos quedaremos hasta el momento que hay una transición aprobada y vamos a manejar el país esencialmente».

Maduro y Flores fueron detenidos en una operación relámpago nocturna de las fuerzas especiales y ahora el mandatario venezolano está bajo custodia en el buque de ataque anfibio USS Iwo Jima y será trasladado a Nueva York para hacer frente a una imputación por narcoterrorismo.

Ahora el presidente de EEUU, Donald Trump en conferencia de prensa sobre la captura de Nicolás Maduro. https://t.co/huj65t5NL5 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 3, 2026

EEUU dirigirá Venezuela

«Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años», dijo durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

«Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata», agregó el mandatario.

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere «paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país».

Asimismo, prometió que las empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela y para «gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país».

«No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda», dijo.

En una previa entrevista con la cadena Fox News, Trump había dicho que analizaría la posibilidad de que la líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asumiera el poder.

En una operación sin precedentes y conducida de madrugada, las fuerzas estadounidenses se infiltraron en Venezuela, arrestaron al presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladan ahora en un buque militar norteamericano hacia Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

Su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela

Trump, aclaró esta mañana que tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro su Administración «va a gobernar» el país y que los líderes de un proceso de transición serán su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Detención de Maduro es un «aviso» y muestra el dominio de EEUU sobre Latinoamérica

Trump, aseguró que la operación militar estadounidense en la que detuvieron al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa es una «aviso» a otros países y un ejemplo de que «el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo».

«Esta operación extremadamente exitosa debe servir de aviso a cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vidas estadounidenses», aseguró en una declaración desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump aseveró que el embargo al petróleo venezolano se mantiene y la gran presencia naval frente a Venezuela no se ha modificado hasta que las «demandas (de Washington) no haya sido completamente satisfechas».

«Bajo esta nueva estrategia de seguridad nacional el dominio de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental (Latinoamérica y resto de las Américas) no volverá a ser cuestionado de nuevo. En conclusión, durante décadas otras Administraciones han descuidado o incluso contribuido al aumento de las amenazas de seguridad en el Hemisferio Occidental. Bajo la Administración Trump, vamos a reforzar el poder estadounidense en una forma poderosa en nuestra región», indicó el mandatario.

Trump anunció este sábado en rueda de prensa que «el dictador y terrorista» Nicolás Maduro «finalmente ha sido derrocado en Venezuela» y celebró que el pueblo de ese país suramericano «será libre» tras la captura del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses en una operación relámpago en Caracas y alrededores.

«Vamos a hacer que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente, seguro y vamos a hacer que muchos venezolanos que viven en Estados Unidos estén muy felices. Han sufrido. Se les ha privado de mucho. Ya no van a sufrir más», dijo Trump. EFE/PD

IR