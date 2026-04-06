Trump tiene un dilema sobre Irán: el conflicto se ha vuelto impopular, vienen elecciones en noviembre y Teherán no se rinde

Un análisis de Alberto García Marrder, desde Madrid

Para Proceso Digital, La Tribuna y El País de Honduras

Al presidente Donald Trump se le complica la guerra de Irán y no sabe cómo terminarla.

Trump tiene que decidir muy pronto que soldados “Marines” traten de abrir el Estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico o invadan la crucial isla iraní de Jark.

Y en ese dilema, está la opción de retirarse como una triunfal “misión cumplida”, que Irán, deseosa de seguir el conflicto, consideraría como una “humillante retirada”.

Trump tiene varios aspectos a considerar: La guerra con Irán se está volviendo impopular en Estados Unidos y en noviembre están las elecciones del congreso de “mid term” o ”medio termino” que pueden ser desastrosas para los republicanos si pierden el control de las dos cámaras.

Trump hizo su pasada campaña electoral prometiendo que no llevaría al país a guerras prolongadas, como la de Vietnam. Y esta de Irán podría llegar a ser de varios años y no de tres o cuatro meses, como dice el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump se siente agobiado como el barril de petróleo supera ya los cien dólares y empieza esta guerra de Irán a afectar la economía mundial.

Y hay otro factor a tener en cuenta: esta guerra ya se está globalizando, ya no es solo Estados Unidos e Israel contra Irán. Ya grupos terroristas como los Hutíes del Yemen, Hezbolá del Líbano y Hamas de Gaza anuncian que lucharán contra “los invasores”. Y los países aliados del Golfo quieren unirse contra Irán.

Trump se jacta, y con razón, que sus misiles y drones han acabado con la fuerza naval iraní, y casi con la aérea. Pero con las minas que ha puesto en el Estrecho de Ormuz, donde pasa un 20 por ciento del petróleo mundial (especialmente de Arabia Saudí), Irán ha provocado un valioso golpe militar.

Pero teme, y también con razón, que le va ser muy difícil defender la isla Jark de un ataque anfibio, terrestre y aéreo de fuerzas norteamericanas. En esa isla, el régimen persa tiene su estructura para exportar petróleo.

Teherán ya ha anunciado que un ataque a esa esa isla de Jark sería un”baño de sangre” de americanos y un buen número de soldados serían “rehenes de guerra”.

Donald Trump, con su gorra USA, dirige una reunión sobre la guerra de Irán. Lo escucha Susie Wiles, Jefa de Gabinete. En medio, Marco Rubio, Secretario de Estado.

Y eso es precisamente lo que Trump quiere evitar: que Teherán exhiba a soldados americanos como rehenes.

(Ya en el año 1979, estudiantes iraníes tomaron como rehenes a 52 diplomáticos norteamericanos en la embajada de Estados Unidos durante 444 días. Y una operación para rescatarlos fue un estrepitoso fracaso).

Trump, con su estilo errático y voluble, suele extender el plazo para que sus demandas sean cumplidas. En este caso, parece que suelen ser para darse más tiempo asimismo.

EL buque de asalto anfibio el USS Tripoli y su unidad de apoyo de cuatro destructores se dirige a toda velocidad al Medio Oriente con unos 3,500 “Marines”, con el aparente propósito de recuperar unas 900 libras de uranio enriquecido, en búnkers en el este del país. Antes que Irán produzca su primera bomba atómica.

Por otro lado, la División 82 aerotransportada espera el Ok de Trump para tratar de reabrir el Estrecho de Ormuz y de desembarcar en la isla de Jark, en el sur.

Objetivos altamente difíciles y que podrían agravar (y prolongar) el conflicto.

El conflicto de Irán es la primera guerra en la que se está utilizando, y a gran escala, la Inteligencia Artificial, que diseña los posibles objetivos dentro de Irán. Lo que está creando las protestas de las empresas de IA, que no quieren que sus productos sean utilizados con fines militares.