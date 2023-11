Trump sube más en las encuestas a pesar de sus 91 cargos judiciales y subiría más si es declarado culpable.

Foto Donald Trump. (Michael Reynolds-EFE – EPA)

Mano a mano periodístico Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM). Especial para Proceso Digital y La Tribuna de Tegucigalpa. Y para El País en San Pedro Sula (Honduras).

AGM: Ya es hora Jacobo que nos preguntemos cómo es posible que un candidato a la Casa Blanca por segunda vez, como Donald Trump, siga liderando las encuestas a pesar de los cuatro juicios que tiene pendientes y de las advertencia de sus ex colaboradores que haría un gobierno muy radical y de lo que ha escrito mi ex revista “The Economist” de Londres:

“Donald Trump poses the biggest danger to the world in 2024”.

“Trump presenta el mayor peligro para el mundo en el 2024”

AGM: Recordemos los cuatro juicios pendientes que tiene Trump: En Nueva York, falsificación contable para silenciar su relación con una modelo porno llamada “Stormy Daniels”, en Florida, tenencia ilegítima de material clasificado. Y en Washington y Georgia por intentos de anular las elecciones del 2020 a su favor.

JG: Mucha gente piensa lo mismo, pero sus seguidores no lo ven así y más bien piensan que él es mucho mejor que Joe Biden para ocupar en estos tiempos en la Casa Blanca, cargo que ya había ejercido del 20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021.

AGM: Y a todo esto, su posible rival en las elecciones de noviembre del 2024, el debilitado presidente Joe Biden, (quien acaba de cumplir 81 años) sigue insistiendo que se presentará a la reelección, a pesar de las voces en contra, incluso de su propio partido Demócrata y de sus constantes tropiezos mentales. Y las encuestas indican que Trump le ganaría a Biden por un 46 a 44 por ciento.

Foto Donald Tump ( Andrew Gombert- EFE).

JG: Por lo visto, Trump está seguro que puede ganarle a Biden, pero como andan las cosas en la actualidad, muchísima gente opina lo contrario. En cuanto a la edad, Trump tiene 77 años. Y aunque Biden no acepta las encuestas, una gran mayoría del pueblo estadounidense ve en su edad y sus múltiples años de edad no le favorece a la imagen del actual presidente

AGM: ¿Y cuál es el secreto de Trump de ser tan popular entre los norteamericanos? Y lo que más sorprende es que hasta en unas minorías, como los hispanos y negros que antes votaban masivamente por los demócratas, ahora simpatizan algo por el ex presidente republicano, por lo menos las nuevas generaciones que hablan inglés. Un ejemplo: Univisión, la principal cadena hispana de Estados Unidos, acaba de hacerle a Trump una entrevista “suave”, de una hora, donde el entrevistador, Enrique Acevedo, un presentador de la cadena Televisa de México, no le rebatió sus acostumbradas mentiras y bravuconadas.

JG: La gente que quiere a Trump como mandatario cree que es más listo y más audaz que Biden y haga lo que haga o diga lo que diga, creen que Trump trabajará incesantemente para que vuelva al poder. En cuanto a las preguntas que le hizo el moderador de Univisión a Donald J. Trump, el periodista pudo haber hecho preguntas más duras y más al grano.

AGM: Jacobo: Podríamos presagiar lo que podría ser un segundo mandato presidencial de Trump y yo si me atrevo: 1- un gobierno muy radical, desafiante y extremista. 2-Se vengaría de todos sus enemigos políticos. 3-Traería de nuevo a sus hijos y yernos a la Casa Blanca. 4.- Pondría fin a la nacionalidad por nacimiento. -5 Deportaría a todos los inmigrantes ilegales.- 6-Achacaría a Biden los cuatro juicios que tiene. 7- Impondría un arancel de casi un 10 por ciento a los bienes importados. 8- Sacaría a Estados Unidos de alianzas como la OTAN. 9- Sería más déspota que antes. 10- No aceptaría que nadie le llevara la contraria, ni mucho menos la prensa.

El presidente Joe Biden baja del avión presidencial, el Air Force One. ( Foto Frank Robichon- EFE-EPA).

¿Jacobo, puedes añadir más?

JG: Él lo primero que haría es perdonarse a sí mismo de cualquier castigo que se le hayan aplicados por violación de las leyes federales y también las estatales. Llevamos ya mucho tiempo viendo y oyendo todo lo que se da a conocer sobre los cuatro juicios contra Trump. Esos juicios se llevan a cabo en Manhattan, Nueva York, Washington D.C, y en los Estados de Georgia y de Florida. Y no dudo que el expresidente seguramente buscará las fórmulas necesarias para desquitarse de aquellos que él piensa que le fueron desleales.