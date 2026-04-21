Trump suaviza su postura con Anthropic y destaca su «utilidad» tras meses de veto

Nueva York.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este martes a la tecnológica Anthropic y dijo que se «lleva bien» con la empresa de inteligencia artificial (IA), quitándole así hierro al conflicto y al bloqueo que enfrenta la compañía con el Pentágono desde principios de año.

En declaraciones a la cadena CNBC, el mandatario elogió hoy la capacidad intelectual de los directivos de la firma y confirmó que ambas partes mantuvieron una reunión «muy buena» en la Casa Blanca la semana pasada.

«Son un grupo de personas muy inteligentes. Al principio empezaron a decirle a los militares cómo operar y no queríamos eso», explicó Trump, aludiendo al conflicto que mantiene la empresa con el Pentágono.

El presidente reconoció que la dirección de la compañía tiende a situarse en la «izquierda radical», pero matizó que la relación ha mejorado significativamente: «Creo que se están encarrilando. Me gusta la gente inteligente, la gente con un alto coeficiente intelectual, y ellos definitivamente lo tienen».

«Son muy inteligentes, y creo que pueden ser de gran utilidad», reiteró el mandatario.

Estas palabras llegan apenas días después de que el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, se reuniera con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Según medios locales, uno de los ejes de la reunión fue Mythos, el nuevo y potente modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que Anthropic ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo un riesgo para la seguridad global.

El encuentro, además, buscaba desbloquear el veto a la tecnología de Anthropic impuesto por la Administración Trump el pasado febrero, cuando incluyó a la empresa en una «lista negra» por supuestos riesgos para la seguridad nacional.

La relación entre Anthropic y el Pentágono no pasa por su mejor momento, después de que la empresa de IA impugnara la reciente decisión del Departamento de Defensa (DoD) de catalogar su tecnología como un riesgo para la seguridad nacional en la cadena de suministro.

Pese a esta disputa pública, los medios especializados han informado de que el DoD ha continuado utilizando la tecnología de Anthropic durante la guerra en Irán. EFE/ir