Trump sobre Taiwán: «No estoy buscando que nadie se independice»

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, en una entrevista emitida este viernes por Fox News, que no está incitando a Taiwán a buscar la independencia de China y aseguró que no busca librar una guerra con Pekín a cuenta de ello.

«No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar 9.500 millas para librar una guerra? No busco eso», dijo el mandatario al periodista Bret Baier en una entrevista grabada durante su visita de dos días a Pekín, en la que se reunió con su homólogo chino Xi Jinping.

Trump comentó que hablaron de Taiwán «toda la noche» y sugirió que en el momento en el que él deje la presidencia de Estados Unidos es probable que Xi busque «apoderarse» de la isla.

«Ahora, conmigo, no creo que hagan nada mientras esté aquí. Cuando no esté, creo que sí podrían, para ser honesto», puntualizó el republicano.

Durante su visita de Estado a China, Xi y Trump centraron su agenda en Taiwán, que fue situada por el líder de Pekín como el «asunto más importante» de la relación y advirtió a Trump de que una «mala gestión» de la cuestión podría llevar a China y Estados Unidos al «choque» o incluso al «conflicto», según la agencia estatal Xinhua.

El mandatario chino afirmó además que la «independencia taiwanesa» y la paz en el estrecho de Formosa son «incompatibles», aunque de momento no hay constancia en los comunicados de una respuesta directa de Trump a las advertencias, tras semanas de especulaciones acerca de si Xi lo presionaría para limitar las ventas de armas a la isla autogobernada, cuya soberanía reclama China.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una entrevista que «la política de Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí hoy», aseguró en una entrevista con la cadena NBC desde Pekín. EFE