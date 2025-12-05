Trump, Sheinbaum y Carney acercan posturas gracias al Mundial de fútbol

Washington – El Mundial de Fútbol 2026 propició este viernes que los líderes de Estados Unidos, Donald Trump; de México, Claudia Sheinbaum; y de Canadá, Mark Carney, acercaran posturas tras un año marcado por amenazas y la imposición de aranceles por parte del republicano contra sus vecinos.

Los mandatarios de los tres países anfitriones del torneo deportivo aparecieron juntos por primera vez en público durante la ceremonia del sorteo de grupos, celebrada en el Centro Kennedy de Washington, un teatro que Trump convirtió en un espacio de promoción de su movimiento político.

Pese a la tensión entre Washington y sus socios, Trump, Sheinbaum —quienes se veían por primera vez— y Carney mostraron sintonía y un ambiente distendido a lo largo de todo el evento.

Al clima relajado exhibido por Trump pudo contribuir el hecho de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo agasajara con un galardón creado especialmente para él, el ‘Premio FIFA de la Paz’, acompañado de una ceremonia diseñada para convertirlo en el gran protagonista.

Trump, Sheinbaum y Carney fueron invitados a subir juntos al escenario para extraer del bombo las bolas correspondientes a sus países, una imagen histórica que evocó la ‘Cumbre de los Tres Amigos’, que en su día reunía a los líderes norteamericanos y que no parece que vaya a celebrarse durante el mandato del republicano.

El líder estadounidense bromeó con rebautizar el fútbol americano para evitar confusiones con el fútbol (llamado «soccer» en EE.UU.), mientras que Sheinbaum reivindicó que su país juega a la pelota desde tiempos precolombinos.

Tras las intervenciones, los tres se sentaron en el palco presidencial del Centro Kennedy para seguir el resto de la ceremonia, con la mandataria mexicana ubicada entre Trump y Carney.

El líder estadounidense estaba acompañado por la primera dama, Melania, y Carney por su esposa, pero el marido de Sheinbaum permaneció en México.

Las cámaras de televisión captaron en diversos momentos a los tres líderes conversando y riendo de manera distendida. Al final del evento, Trump se levantó para bailar el «YMCA» de Village People, himno de su campaña, mientras sus colegas lo observaban sonrientes desde sus asientos.

T-MEC, aranceles y narcotráfico

La imagen resulta sorprendente, considerando que apenas el pasado miércoles Trump declaró a la prensa en la Casa Blanca que posiblemente dejará expirar el T-MEC, el tratado de libre comercio con México y Canadá, que los tres socios deben revisar en 2026.

«México y Canadá se han aprovechado de nosotros», afirmó el mandatario.

Pese a la vigencia del T-MEC, un bloque que representa cerca del 30 % del PIB mundial, Trump ha anunciado este año varias baterías de aranceles para sus vecinos, alegando que han facilitado el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes irregulares a Estados Unidos.

Aunque Trump ha elogiado en ocasiones la cooperación con Sheinbaum, sobre México pesa además la amenaza de algún tipo de acción militar estadounidense para combatir a los carteles, algo que la mandataria mexicana rechaza apelando a la soberanía nacional.

Ambos debían haberse reunido durante la cumbre del G7 en Canadá en junio pasado, encuentro que no se produjo debido a que el estadounidense regresó a Washington antes de lo previsto por la crisis con Irán.

Carney, quien se ha reunido dos veces con Trump en la Casa Blanca, ha tenido una relación aún más compleja con el líder estadounidense, que al inicio de su mandato llegó incluso a insistir en la idea de anexionarse Canadá.

El primer ministro canadiense intenta ahora reconducir las relaciones con Washington, después de que Trump suspendiera en octubre las negociaciones comerciales en represalia por la emisión en televisión de un anuncio canadiense contra los aranceles.

Al llegar triunfal a la alfombra del sorteo del Mundial, Trump declaró a la prensa que la relación con sus vecinos es buena: «Nos llevamos muy bien». JS