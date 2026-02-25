Trump resaltará su lucha contra el narcotráfico en México y Latinoamérica en su discurso

Washington- El presidente estadounidense, Donald Trump, resaltará este martes la importancia de la «dominación» estadounidense en el hemisferio occidental y destacará la lucha contra los carteles de la droga en México y Latinoamérica en su discurso del Estado de la Unión, según extractos adelantados por la Casa Blanca.

«Estamos también restaurando la seguridad y dominación estadounidense en el hemisferio occidental, actuando para asegurar nuestros intereses nacional y defender nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la interferencia extranjera. Durante años, amplias extensiones de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han sido controladas por asesinos carteles de la droga», indica una parte del discurso.

Este primer discurso del Estado de la Unión del segundo mandato de Trump se da dos días después de la muerte del líder de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», en un operativo del Ejército mexicano con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

En su primer año de mandato, la Administración Trump ha mantenido una intensa campaña de ataques contra pequeñas embarcaciones en el Pacífico latinoamericano y el Caribe supuestamente por participar en el tráfico de droga hacia Estados Unidos y ha intervenido militarmente en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, actualmente en una prisión de Nueva York, acusados de narcotráfico. EFE/lb