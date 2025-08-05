Trump reconoce que los trabajadores migrantes que expulsa son difíciles de reemplazar

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este martes que los trabajadores migrantes que está expulsando, como parte de su política migratoria, son difíciles de reemplazar, especialmente en algunos sectores como la agricultura.

«No se pueden sustituir fácilmente», aseguró el mandatario en declaraciones a la cadena CNBC. «La gente que vive en las ciudades no hace ese trabajo. Lo hemos intentado. No lo hacen. Estas personas (los migrantes) lo hacen de forma natural», añadió.

El republicano se refirió en estos términos después de preguntarle por el impacto de las deportaciones en la economía del país, como se reflejó en el último informe sobre empleo.

Según dijo, su Administración está «sacando criminales», sin embargo, afirmó estar «trabajando con los agricultores para que no se vean afectados por estas expulsiones», porque «son una parte muy importante de este país y no vamos a hacer nada que perjudique a los agricultores».

«Estamos trabajando en eso, y vamos a sacar reglas y regulaciones», dijo sobre los trabajadores migrantes del sector.

En esta línea, al interrogarlo de nuevo sobre estos supuestos planes, el republicano se mostró abierto a que algunos «regresen legalmente», tras ser expulsado.

«Quiero trabajar con ellos. En algunos casos, los estamos enviando de vuelta a sus países con un permiso, para que vuelvan legalmente. Y estamos haciendo cosas que son muy difíciles de hacer y muy complejas, pero que funcionan muy bien. Los enviamos de vuelta, y luego estudian, aprenden, y regresan. Regresan legalmente», explicó.

Esta no es la primera vez que el neoyorquino asume que su política migratoria puede afectar a los agricultores del país, así como a otros sectores como la hotelería y el ocio. El pasado mes de junio, ya avanzó cambios para paliar los efectos en estos trabajos.

El informe de empleo de julio, que fue muy criticado por Trump por mostrar una creación neta de empleo de sólo 73.000 puestos, se ve afectado por una caída en 1,7 millones de empleos de extranjeros entre marzo y el mes pasado. EFE

(vc)