Trump recomienda a Europa «ponerse las pilas» en materia migratoria para no «arruinarla»

Turnberry (R.Unido).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó este lunes a los países europeos «ponerse las pilas» en materia migratoria para no «arruinarla» y «dejar de ser lo que es», ante el primer ministro británico, Keir Starmer, que asistió a un encuentro en el complejo de golf de Turnberry (Escocia).

«Tienen que ponerse las pilas. Si no lo hacen, Europa dejará de ser lo que es, y eso no se puede hacer. Esta es una parte magnífica del mundo, y no se puede arruinar», dijo Trump ante los medios en la entrada del complejo, donde mantendrá un encuentro bilateral con el gobernante británico, que acudió junto a su esposa Victoria.

El presidente estadounidense señaló que «no se puede dejar que la gente entre aquí ilegalmente» porque «habrá asesinos, traficantes de drogas y todo tipo de cosas que otros países no quieren».

«Os los envían a vosotros, y nos los envían a nosotros. Tenéis que detenerlos», aseveró, y añadió que Europa «es un lugar muy diferente al que era hace cinco o diez años».

Trump, que recordó que su madre nació en Escocia, dijo que esta región es «un lugar increíble, precioso», y elogió la «firme postura en materia de inmigración» del Reino Unido, que recientemente firmó un acuerdo de retorno con Francia para migrantes que llegan a la isla a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

Starmer tuvo que explicar brevemente la estrategia franco-británica a Trump al ser preguntado por la prensa allí presente sobre estas medidas, que, reconoció, las desconocía.

«No sé nada acerca de los barcos, pero si los barcos están cargados de gente mala, y por lo general lo son. Porque otros países no envían a sus mejores, envían a la gente que no quieren. No son gente estúpida, y envían a la gente que no quieren», sostuvo Trump.

«Si están deteniendo la inmigración y a la gente equivocada, me quito el sombrero», añadió.

A su llegada a Escocia el pasado viernes, Trump aseguró que la inmigración ilegal es «una invasión que está matando a Europa», y presumió de que, el mes pasado, no entró ninguna persona de forma ilegal a Estados Unidos. EFE/ir