Trump protege a un violento narcotraficante que inundó nuestras comunidades con cocaína: Norma Torres

Tegucigalpa/Washington – La congresista de Estados Unidos, Norma Torres cuestionó la decisión del presidente Donald Trump de conceder indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico en una corte de New York en 2024.

– “Hernández dirigía un imperio criminal respaldado por cárteles que traficaba más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, expresó Torres.

La integrante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el distrito congresional de California, reflexionó que el expresidente hondureño nunca debería recibir el indulto por parte de EEUU.

“Trump estaría protegiendo a un violento narcotraficante que inundó nuestras comunidades con cocaína, robó el dinero de los contribuyentes y aterrorizó a Honduras”, reprochó.

Torres aseguró que indultar a JOH “borra años de nuestro trabajo y falta el respeto a todas las víctimas de sus crímenes”.

Citó que pasó años luchando contra la corrupción en Latinoamérica. “Hernández dirigía un imperio criminal respaldado por cárteles que traficaba más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, usaba su cargo para robar dinero de los contribuyentes estadounidenses y compraba poder político con dinero del narcotráfico”, desglosó.

Recordó que en un juicio federal de Estados Unidos, los fiscales demostraron que Hernández explotó su posición en el gobierno, desplegando fuerzas policiales, militares y equipos para proteger sus envíos de drogas de marca TH a través de Honduras mientras afirmaba luchar contra el tráfico de drogas.

A mediados de 2024, Hernández fue condenado a 45 años de cárcel por delitos de narcotráfico en EEUU. JS