Trump propone sustituir conciertos del 250 aniversario de EEUU por mitin político propio

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso este sábado cancelar una serie de conciertos programados en Washington para celebrar los 250 años de independencia del país y dar en cambio un mitin después de que gran parte de los artistas contratados para el evento cancelaran sus actuaciones en los últimos días.

«Entiendo que los artistas están nerviosos por su actuación», escribió el presidente en su red social Truth Social, donde afirmó que está pensando en convertirse en el principal reclamo de la Gran Feria Estatal Americana, un evento que está previsto entre el 25 de junio y el 10 de julio en la explanada nacional de la capital estadounidense.

«Estoy pensando en traer a la atracción número uno del mundo, el hombre que atrae a multitudes mucho mayores que Elvis en su mejor momento, y lo hace sin guitarra, el hombre que ama a nuestro país más que nadie, y el hombre que algunos consideran el mejor presidente de la historia (¡El mejor de todos los tiempos!), Donald J. Trump, para que reemplace a estos artistas de tercera y bien pagados, y dé un discurso importante, impulsando al país hacia adelante como lo he hecho desde que soy presidente».

La Gran Feria Estatal Americana fue organizada por Freedom 250, una entidad creada por la Casa Blanca para programar actos alternativos a los eventos planeados para el 250 aniversario del país por la organización no partidista America250.

Para la Gran Feria Estatal Americana se había anunciado originalmente un cartel encabezado por figuras como Vanilla Ice, Flo Rida, C+C Music Factory y Fab Morvan, exintegrante de Milli Vanilli.

Sin embargo, en los últimos días nombres como Bret Michaels (líder de la banda Poison), Martina McBride, Young MC, Morris Day o la banda The Commodores cancelaron sus actuaciones.

Aunque la mayoría no ha ofrecido explicaciones sobre su decisión, Michaels escribió ayer en redes, tras anunciar que no actuaría en el evento, que inicialmente aceptó participar porque el espectáculo le fue presentado como una celebración de la música y del país, pero afirmó que posteriormente el festival se convirtió en algo «mucho más divisivo».

«No quiero a los llamados artistas que ganan demasiado dinero y que no son felices. Solo quiero estar rodeado de gente feliz, gente inteligente, gente exitosa y gente que sabe cómo ganar», añadió Trump en su mensaje de hoy, en el que dice que ha ordenado estudiar la viabilidad de organizar un mitin llamado «América ha vuelto» que se celebraría «a la misma hora y en el mismo lugar». JS