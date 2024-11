Trump propone a Harris tres debates en septiembre, en lugar de uno

Miami – El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano, Donald Trump, propuso este jueves tres debates a su rival demócrata, Kamala Harris, los días 4, 10 y 25 de septiembre.

En una rueda de prensa en Mar-a-Lago, el exmandatario propuso tres cara a cara en las cadenas Fox, ABC y NBC en lugar del que estaba previsto el 10 de septiembre en ABC.

«Estamos esperando ansiosamente las fechas (de debate televisado) del 4, 10 y 25 de septiembre» porque «creo que tenemos que decir las cosas claras», dijo el expresidente republicano (2017-2021) en su primera aparición pública desde que Harris, eligió al gobernador de Minesota Tim Walz como su compañero de fórmula.

ABC News señaló este jueves que acepta transmitir el eventual debate presidencial del próximo 10 de septiembre, precedido por el que se llevaría a cabo en Fox el 4 del mismo mes. El cara a cara en NBC sería el 25 de septiembre.

En la rueda de prensa de este jueves atacó a Harris y dijo que si la vicepresidenta demócrata llega a ser elegida presidenta de EE.UU., «nuestro país va a ser un fracaso gigante, un fracaso como no ha visto otro el mundo».

Añadió que Harris es «peor» que Biden, más «incompetente», que «destruyó» San Francisco y California con sus políticas y que ha tratado de instrumentalizar el sistema contra él, aunque afortunadamente «ganó» el caso abierto en Florida y sus abogados tratan de retrasar los otros casos abiertos.

Dijo creer que Harris «se está derrumbando» y que esa caída será definitiva cuando los estadounidenses «se entere del mal trabajo que ha hecho (Harris) en la frontera sur con México.

«Ella trata de decir que no tuvo nada que ver con la frontera, pero la designaron para dirigir la frontera. Nunca fue allí. Fue a un lugar, pero era un lugar al que le encantaría ir a cenar con su esposo, un lugar que no formaba parte del problema ni estaba cerca de la frontera», atacó.

Trump aseguró que «tenemos la peor frontera de la historia del mundo», con millones de personas sin papeles entrando, algo que «nuestro país no puede sostener».

«Nuestro país se está hundiendo por esto, por culpa de gente incompetente. Así que espero con ansias estos debates», dijo el exmandatario poco antes de ofrecer las fechas de los posibles cara a cara con Harris, unos debates que aseguró que serán «muy reveladores».

Por otro lado, señaló que los sondeos indican que le está yendo muy bien en la captación del voto afroamericano, el hispano y el judío y un respaldo mucho mayor, muy alto, entre los votantes blancos.

Y esto es así, subrayó, «porque les voy a dar protección, seguridad y empleos. Les voy a dar una buena economía».

«Tenemos una economía muy mala en ese momento. Podríamos estar en medio de una depresión, no una recesión; una depresión, y no pueden tener eso. Así que creo que me irá bien con todos, especialmente cuando se conozcan los hechos», advirtió.

El compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio JD Vance, ha criticado a Harris por no ofrecer una conferencia de prensa ni sentarse para entrevistas desde que el presidente Joe Biden se hizo a un lado de su campaña de reelección presidencial y ella lanzó su campaña para la Casa Blanca.

«Ella (Harris) no va a hacer ninguna conferencia de prensa, porque no sabe. No es lo suficientemente inteligente para hacer una conferencia de prensa, y lo siento», dijo hoy el exmandatario desde su residencia en el sur de Florida (EEUU).

Harris y su ‘número dos’, el gobernador de Minesota Tim Walz se encuentran en plena gira por los estados clave para las elecciones de noviembre, que hoy los lleva a Arizona y el viernes a Nevada, ambos con una elevada población latina. JS