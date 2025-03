Trump promete «billones» a Groenlandia pero «apoyará» lo que decida sobre su futuro

Nueva York.– El presidente estadounidense, Donald Trump, que en el pasado ha amenazado con anexionarse Groenlandia, dijo este domingo que Estados Unidos «apoya firmemente el derecho de Groenlandia a determinar su propio futuro».

Aunque no lo especifica, el posteo de Trump en su red Truth Social se produce en vísperas de que el martes los groenlandeses acudan a las urnas para votar en unas elecciones parlamentarias en las que se dirime su relación con Dinamarca, pero en las que ningún partido apoya la idea de pasar a formar parte de Estados Unidos.

Aun así, y pese a que esa eventual alianza con Estados Unidos no se vota en estos comicios, Trump dice al pueblo groenlandés: «Si así lo deciden, ¡les daremos la bienvenida como parte de la Mayor Nación nunca habida en el Mundo, los Estados Unidos de América!».

Pero el mandatario de EE.UU. se abstiene en esta ocasión de amenazas expansionistas y opta por la seducción con otros argumentos: «Les vamos a seguir PROPORCIONANDO SEGURIDAD, como hemos hecho desde la Segunda Guerra Mundial, y estamos dispuestos a INVERTIR BILLONES DE DÓLARES para crear empleos y HACERLOS RICOS».

Según un sondeo publicado hace mes y medio por el diario danés Berlingske y el groenlandés Sermitsiaq, el 85 % de la población de Groenlandia rechaza ser parte de EE.UU. y solo el 6 % se muestra a favor.

Los sondeos también han mostrado que la mayoría de los groenlandeses quiere la independencia, pero no a cualquier precio y no si supone una pérdida del nivel de vida de un territorio del que el 40 % de los ingresos los aporta el Estado danés.

«Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden comprarnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros en Groenlandia», dijo esta semana el presidente groenlandés, el socialista Múte B. Egede, en línea con anteriores declaraciones suyas.

La enorme isla ártica, cubierta en un 80 % por hielos perpetuos, tiene solo 57.000 habitantes pero esconde una gran riqueza mineral (incluidos minerales raros), lo que la hace atractiva para Estados Unidos, además de encontrarse en una posición única entre América y Europa y con acceso privilegiado al círculo polar ártico. EFE/ir