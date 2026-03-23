Trump pone como ejemplo a la venezolana Delcy Rodríguez para el futuro líder de Irán

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso este lunes como ejemplo el caso de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para el futuro liderazgo de Irán, tras haber anunciado que mantiene negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra.

«Miren a Venezuela: qué bien está funcionando todo allí. Nos está yendo de maravilla en Venezuela con el petróleo y con la relación entre la presidenta electa (sic.) y nosotros; y tal vez encontraremos a alguien así en Irán», declaró el mandatario a la prensa.

Delcy Rodríguez sucedió a Nicolás Maduro como presidenta encargada tras la captura del líder chavista, el pasado 3 de enero, por parte de fuerzas estadounidenses y desde entonces ha tejido una estrecha relación con Washington.

Trump opinó que ya ha habido «una forma muy seria de cambio de régimen» en la República Islámica porque todos sus líderes «han sido eliminados» en la ofensiva que iniciaron Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

«No obstante, estamos tratando con personas que me parecen muy razonables y muy sólidas. Quienes se encuentran dentro del país saben quiénes son. Gozan de un gran respeto y, tal vez, alguno de ellos resulte ser exactamente lo que estamos buscando», explicó.

Trump anunció este lunes en su red Truth Social que su país ha iniciado negociaciones con Irán para poner fin a la guerra y que ha ordenado al Ejército estadounidense detener durante cinco días los ataques a la infraestructura energética iraní.

El presidente estadounidense declaró posteriormente ante la prensa en el aeropuerto de Palm Beach (Florida), donde pasó el fin de semana, que las negociaciones son con un político «respetado» de Irán que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí, asesinado en el primer día de la guerra.

El nuevo líder supremo no ha sido visto en público y la Administración de Trump afirma que podría estar desfigurado por los ataques o incluso muerto.

«No hemos tenido noticias del hijo. De vez en cuando se ve alguna declaración, pero no sabemos si está vivo», aseguró Trump este lunes.

Del lado estadounidense, participan en las conversaciones el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump. EFE/ir