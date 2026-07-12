Trump piensa que él también tendría que estar, junto a otros cuatro expresidentes, esculpidos en piedra en el Monte Rushmore

Por Alberto García Marrder

Para Proceso Digital, La Tribuna, y El País de Honduras

En el Monte Rushmore del estado de Dakota del Sur, las caras de cuatro expresidentes de Estados Unidos están esculpidas en las piedras de estas majestuosas montañas, declaradas monumento nacional y de gran atracción turística.

Hasta que el actual presidente, el narcisista Donald Trump, considere que falta una figura más: la suya.

Los cuatro ex presidentes esculpidos en el granito de esa montañas, a 18 metros de largo, son George Washington (1732-1799), que representa el nacimiento de la nación; Thomas Jefferson (1743-1826, el crecimiento y expansión de Estados Unidos; Theodore Roosevelt, (1858-1939) representa el desarrollo de la nación y Abraham Lincoln (1809-1865), la preservación de la nación.

Lo siento por Trump pero no hay espacio para más caras, salvo que se invente una buena artimaña y se quite a uno incomodo, por ejemplo Roosevelt, y se ponga a él, tras la aprobación del congreso y de los indígenas de Dakota del Sur, que siempre se han opuesta al proyecto de los cuatro expresidentes en un lugar tan sagrado para ellos.

El Monumento Nacional del Monte Rushmore de Dakota del Sur.

Cuando se lo sugirieron a Trump, contestó “Its fine with me” (“Me parece bien…”).

La inaudita idea de tener a Donld Trump en el Monte Rusmore surgió de republicanos locales, ansiosos de aumentar el inmenso ego de un presidente.

Si ya hay pasaportes con la fotografía de Trump, monedas y sellos con su cara, así como planes de llamar al Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington como el de Trump. ¿Por qué no?

Y lo más controversial, llamar ahora el “JF Kennedy Centro de las Artes en Washington”, como el “Trump- JF Kennedy Centro de las Artes”.

Trump ha producido su primer escándalo en la Copa Mundial de Fútbol, cuando le pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino-en una conversación telefónica- que “revisara” una tarjeta roja que le impusiera a Folarin Balogon, en el encuentro con Bosnia.

La tarjeta roja contra el mejor delantero de la Selección de Estados Unidos le prohibía jugar un encuentro más, en este caso contra Bélgica.

El monumento en piedra de cuatro expresidentes norteamericanos., visto desde lejos. (Getty Images)

La FIFA aceptó la petición de Trump y revocó la tarjeta roja contra Balogun, creando una ola de protestas por la intromisión de un presidente en una decisión arbitral.

El 4-1 de Bélgica contra Estados Unidos los mandó a callar a todos. Pero quedó salpicado Trump y el controvertido presidente de la FIFA,

El escultor estadounidense-danés Gutzon Borgun escogió a George Wahington como el de mayor protagonismo de los cuatro. También le ayudó en el proyecto su hijo Lincoln Gutzom.

Comenzó en 1927 y terminó en 1941, con más de 400 trabajadores que usaron dinamita muchas veces.

El tallado en piedra es el arte de elaborar esculturas en bloques de piedra, como lo hicieron siglos atrás en la civilización griega. Se usan herramientas manuales como el martillo, los cinceles y los punteros.

A pesar de ser el proyecto más peligroso en la historia de Estados Unidos, no hubo ningún muerto, aunque sí heridos. Los obreros colgaban, mientras esculpían o lanzaban explosivos. En el interior de la montaña, se formó una sala previa donde se estudiaba los perfiles de los cuatro expresidentes.

El proyecto está construido en una montaña que fue arrebatada ilegalmente a la Nación Sioux en 1870. Los indígenas Sioux siguen exigiendo la devolución y el Tribunal Supremo dictaminó una compensación de 102 millones de dólares, que la tribu rechazó. El conflicto aún sigue.