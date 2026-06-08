Trump pide a Israel e Irán que dejen de disparar «inmediatamente»

Redacción Internacional.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar «inmediatamente», después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

«Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente», indicó Trump en su perfil de Truth Social.

Una hora después, el presidente estadounidense colgó un nuevo mensaje en su red social en el que aseguró que «las dos partes, Irán e Israel, están buscando alcanzar un ALTO AL FUEGO inmediato».

«Las negociaciones finales de ‘Paz’ están en tramite, al menos que la ignorancia o la estupidez se metan de por medio», señaló Rump, quien añadió que el bloqueo se mantiene con todas sus fuerzas hasta que se alcance un «Acuerdo Final».

Irán que lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel la primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim, aunque horas después anunció el fin de los ataques, si bien advirtió que los retomará si Israel vuelve a atacar El Líbano.

Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

Con la tensión en máximos desde el cese del fuego en abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó este domingo sin éxito disuadir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

Todo esto ocurrió a pesar de que Trump dijo en una entrevista con el Financial Times que Netanyahu «no tiene más opción» que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán tras las amenazas de Israel de responder a los ataques aéreos que este domingo lanzó Irán.

«Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones», expresó Trump.

Irán anuncia el fin de ataques a Israel, pero lo condiciona al cese de agresiones a Líbano

El Ejército iraní anuncio este lunes el fin de las operaciones militares contra Israel, pero advirtió que volverá a atacar al Estado judío si este reanuda las hostilidades contra el Líbano.

«Tras la firme respuesta de Irán al régimen sionista, se declara el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas», informó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por medios iraníes.

El cuerpo militar advirtió a la vez que si Israel reanuda las agresiones contra Beirut o el sur del Líbano llevará a cabo “acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora”.

El anuncio iraní se produce después de que anoche lanzase varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim. Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

Israel dice haber ejecutado un ataque a gran escala contra sistemas antiaéreos en Irán

El Ejército israelí afirmó este lunes que decenas de sus cazas llevaron a cabo un ataque a gran escala contra sistemas de defensa antiáerea iraníes en varios puntos del centro y el oeste del país persa.

El ataque, sostiene un comunicado castrense, desmanteló múltiples «sistemas defensivos estratégicos» que Irán habría desplegado tras la entrada en vigor del último alto el fuego el pasado abril.

«Durante la Operación Rugido del León (como Israel denomina a su última ofensiva contra Irán, iniciada junto a Estados Unidos el 28 de febrero), las Fuerzas de Defensa Israelíes debilitaron gravemente las capacidades de defensa del régimen terrorista iraní. Estos ataques refuerzan aún más la libertad de acción de la Fuerza Aérea Israelí en el espacio aéreo iraní», concluye la nota.

Esta mañana, el Ejército israelí ya había informado de que su fuerza aérea atacó el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán.

El ataque se produjo en medio del fuego cruzado entre Irán e Israel que comenzó en la noche de este domingo con el ataque iraní a territorio israelí en represalia por el bombardeo de Israel a Beirut horas antes.

Israel informó de ataques a zonas del oeste y centro de Irán, que a su vez lanzó una oleada de misiles en la noche del domingo y tres más en la mañana del lunes contra territorio israelí, sin causar heridos.

Paralelamente, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado. EFE/ir