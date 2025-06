Trump no descarta volver a atacar Irán si hay informes de nuevo enriquecimiento de uranio

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que no descarta volver a atacar las instalaciones nucleares de Irán si recibe informes creíbles de inteligencia que confirmen un nuevo enriquecimiento de uranio a «niveles preocupantes».

Preguntado en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre si consideraría bombardear nuevamente los centros de enriquecimiento iraníes de comprobarse que Teherán puede hacerse con un arma nuclear, Trump respondió: «Totalmente».

El mandatario celebró el «éxito rotundo» de los ataques estadounidenses del fin de semana a las instalaciones de Fordó, Isfahán y Natanz que, según recordó, propiciaron un acuerdo de alto el fuego entre Irán e Israel que puso fin a 12 días de fuego cruzado y desescaló la tensa situación en Oriente Medio.

También aseguró que tanto el Gobierno israelí como Teherán están «exhaustos» después del conflicto.

«Traté con ambos, y ambos querían resolverlo (el conflicto). Hicimos un gran trabajo, pero (Irán e Israel) están exhaustos. Lo último en lo que piensan ahora es en la energía nuclear. ¿Sabes en qué están pensando? Piensan en el mañana, en intentar vivir», agregó.

Insistió en que las instalaciones, sobre todo la clave en Fordó, han sido totalmente aniquiladas. «El sitio quedó arrasado por las bombas. Y no, no me preocupa en absoluto», advirtió.

Trump además pidió al líder supremo iraní, Ali Jameneí, que «diga la verdad» después de que este asegurara ayer jueves que los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares no lograron «nada significativo».

«Tienes que decir la verdad. Te dieron una paliza, e Israel también fue golpeado», dijo en una aparente apelación directa al ayatolá.

El presidente estadounidense y su alto mando militar han criticado duramente un informe preliminar de inteligencia filtrado a la prensa estimara que tras los ataques el programa nuclear de Irán se vería demorado por unos seis meses, no años, como ha asegurado Trump.

Trump ha afirmado también que Teherán parece haber perdido el acceso a sus reservas de uranio enriquecido al 60 % tras el ataque y ha asegurado que Irán «no sacó nada de las instalaciones», en referencia a las reservas que el país supuestamente mantenía en las instalaciones atacadas. EFE

(vc)