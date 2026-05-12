Trump no cree que vaya a hablar con Xi de Irán porque está «bajo control»

Washington.– El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este martes que Irán no será un tema de conversación con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se reunirá esta semana en Pekín, ya que aseguró que el conflicto con Teherán «está bajo control».

«Tenemos muchas cosas que discutir. Para serle franco, no diría que Irán sea una de ellas, porque tenemos a Irán muy bajo control. O bien llegaremos a un acuerdo, o (los iraníes) serán diezmados; de una forma u otra vamos a ganar», dijo Trump a los periodistas en el exterior de la Casa Blanca antes de partir de viaje a China, donde estará del 13 al 15 de mayo. EFE/ir