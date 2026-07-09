Trump llevó delegación de 1,400 personas a Turquía incluyendo personal asignado para recolectar sus desechos biológicos

Ankara, Turquía – Informes señalan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump viajó a Turquía con una de las mayores delegaciones presidenciales de ese país norteamericano.

Medios internacionales informaron que el presidente Trump, viajó a Turquía acompañado por una delegación de aproximadamente 1.400 personas, integrada por personal de seguridad, asesores, equipos médicos, logística, comunicaciones y apoyo presidencial.

El despliegue corresponde a los protocolos de protección que habitualmente acompañan al mandatario estadounidense durante sus visitas al extranjero.

De acuerdo con un reporte publicado por The Guardian, entre el personal desplazado también existiría un equipo encargado del manejo y resguardo de los desechos biológicos del mandatario. El objetivo de este procedimiento sería impedir que gobiernos extranjeros puedan acceder a muestras que permitan obtener información sobre el estado de salud del presidente mediante análisis forenses o de laboratorio.

🇺🇸 | Según informes, Trump llevó una delegación de 1.400 personas a Turquía —incluyendo personal asignado para recolectar sus desechos biológicos.



Según The Guardian, forma parte de un protocolo especial de seguridad diseñado para impedir que gobiernos extranjeros analicen la… pic.twitter.com/qDE45S7adp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 8, 2026

Especialistas en seguridad presidencial señalan que Estados Unidos mantiene algunos de los protocolos de protección más estrictos del mundo para sus jefes de Estado.

Además del transporte aéreo, las caravanas blindadas y los equipos de comunicaciones, determinadas visitas oficiales incluyen medidas especiales para preservar información considerada sensible para la seguridad nacional. JS