Trump llega al Madison Square Garden para asistir al tercer partido de las Finales de NBA

Nueva York – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes al Madison Square Garden para asistir al tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, una visita que obligó a desplegar un amplio dispositivo de seguridad en torno al recinto.

La caravana presidencial llegó al Madison Square Garden hace unos minutos y, según The New York Times, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, excongresista por Nueva York, acompañó a Trump a un palco privado del Madison Square Garden.

Trump acude invitado por el propietario de los Knicks, James Dolan, y su presencia ha llevado a reforzar las medidas de seguridad en los alrededores del pabellón, con controles adicionales similares a los de los aeropuertos, restricciones al tráfico y la cancelación de una zona de visionado para aficionados instalada junto al recinto.

El Madison Square Garden amaneció este lunes rodeado de vallas y bajo fuertes medidas de seguridad, coincidiendo con la visita del presidente.

También se prevé entre los asistentes al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Pese al blindaje de la zona, miles de seguidores de los Knicks llenaron desde horas antes los alrededores del estadio con camisetas, banderas y gorras naranjas y azules, mientras puntos como Bryant Park se teñían de los colores del equipo neoyorquino.

En los alrededores se registraron consignas políticas entre los aficionados pidiendo el fin de la guerra en Irán o cánticos como «Vamos Knicks, Trump vete».

Este lunes se disputa el tercer encuentro de las Finales, una serie que dominan los Knicks por 2-0 y en la que una nueva victoria les dejaría a un paso del título.

Los Knicks no alcanzaban las Finales de la NBA desde 1999, una ausencia de 27 años que ha alimentado la expectación en torno a esta eliminatoria. La franquicia busca además conquistar su primer campeonato desde 1973, cuando logró el segundo y último anillo de su historia tras el conseguido en 1970.

Según la NBA, Trump se convertiría en el primer presidente en ejercicio de Estados Unidos en asistir a un partido de las Finales de la NBA. JS