spot_imgspot_img
Internacionales

Trump le dice a Erdogan que le gustaría que Turquía «dejara de comprar petróleo» a Rusia

Por: EFE
Istanbul (Turkey), 14/05/2023.- Turkish President Tayyip Erdogan walks at a polling station in Istanbul, Turkey, 14 May 2023, as the country holds simultaneous parliamentary and presidential elections. (Elecciones, Turquía, Estanbul) EFE/EPA/UMIT BEKTAS / POOL

Washington.– El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves durante una reunión en Washington con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que le gustaría que Turquía «dejara de comprar petróleo» a Rusia para dejar de apoyar al Kremlin en su guerra contra Ucrania.

«Me gustaría que dejara de comprar petróleo a Rusia mientras Rusia continúa con su agresión contra Ucrania», aseguró a los medios Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, al inicio de la reunión bilateral, en la que el republicano afirmó que ambos mandatarios tratarán también temas comerciales y la posible venta de cazas F-35 y F-16 a Ankara. EFE/ir

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024