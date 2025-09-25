Trump le dice a Erdogan que le gustaría que Turquía «dejara de comprar petróleo» a Rusia

Washington.– El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves durante una reunión en Washington con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que le gustaría que Turquía «dejara de comprar petróleo» a Rusia para dejar de apoyar al Kremlin en su guerra contra Ucrania.

«Me gustaría que dejara de comprar petróleo a Rusia mientras Rusia continúa con su agresión contra Ucrania», aseguró a los medios Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, al inicio de la reunión bilateral, en la que el republicano afirmó que ambos mandatarios tratarán también temas comerciales y la posible venta de cazas F-35 y F-16 a Ankara. EFE/ir