Trump juega enchute con los catrachos, ni ganará Asfura ni indultará a JOH: embajador Quesada

Tegucigalpa – El embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Quesada dijo este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump juega enchute con los hondureños, que Nasry Asfura no será presidente y que tampoco se materializará el indulto al exmandatario Juan Orlando Hernández.

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó su total respaldo al presidenciable nacionalista Nasry Asfura, a quien dijo apoyará en el caso que gane las elecciones del domingo, igualmente prometió un indulto para el exmandatario Juan Orlando Hernández condenado a 45 años de cárcel por delitos de narcotráfico en 2024.

De acuerdo a la expresado por el embajador Quesada, el mandatario de la nación más poderosa del mundo “juega enchute con nosotros los catrachos”.

Acentuó que “ni va a ganar Asfura, ni va a haber indulto, ni nada. Después se hará el desentendido, que no se acuerda de nada”.

Señaló que “Trump ya sabe que el pueblo hondureño ya decidió por la única candidata mujer y hondureña. Por ello él tira esos dardos, para tenerla ablandada o asustada a la hora que les toque reunirse”.

Puntualizó que “lo mismito pasó con el alcalde socialista de Nueva York. Ese es el estilo Trump: atacar y después negociar”. JS