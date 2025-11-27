Trump irrumpe en el cierre de campaña y altera el tablero político, según Julieta Castellanos

Tegucigalpa- La socióloga Julieta Castellanos analizó este jueves el impacto del mensaje emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en apoyo al candidato nacionalista Nasry Asfura, una declaración que —según explicó— sacudió el panorama político hondureño a solo horas de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Castellanos recordó que el posteo de Trump fue publicado a 84 horas de los comicios, y que al día de hoy restan 73 horas, un momento sumamente delicado en el proceso electoral. “Obviamente vino a estremecer y a mover bastante el ambiente político nacional”, afirmó.

Un mensaje dirigido a los tres partidos mayoritarios

La analista detalló que en el mensaje se pueden leer referencias directas a los tres principales partidos políticos. Trump expresa su simpatía por el candidato Asfura, pero también menciona al gobierno actual y a la candidata de Libre, Rixi Moncada, ratificando, —resalta Castellanos— la asociación que sectores estadounidenses perciben entre ese partido y los gobiernos del eje bolivariano, así como las posiciones ideológicas expresadas por dirigentes de Libre durante la campaña.

Trump también se refirió al candidato liberal Salvador Nasralla, destacando dos puntos clave: que contribuyó decisivamente a llevar a Libre al poder en 2021.

A renglón seguido expuso que eso significa que ahora estaría recibiendo “la factura” de ese apoyo. “Creo que el candidato Salvador Nasralla está pagando en este momento la factura de haber sido un gran contribuyente al gane de Libre, y sobre todo del maltrato que recibió desde los primeros meses de gobierno de un partido que nunca reconoció que es minoritario”, comentó Castellanos.

Añadió que Trump sugiere que Nasralla es “casi un comunista o socialista”, algo que la socióloga descarta por completo. “En el país sabemos que no es así. Las posiciones ideológicas del candidato Nasralla no tienen esa tendencia; más bien ha habido un deslizamiento hacia posiciones mucho más de derecha y conservadoras”, señaló.

El gran beneficiado del mensaje

Para Castellanos, no hay duda de quién salió mejor posicionado: el Partido Nacional. “Ese es el objetivo del presidente de Estados Unidos: apoyar la candidatura del Partido Nacional. Y esto desde los partidos políticos lo estarán procesando”, afirmó.

Hasta ahora —dijo— Nasralla ha respondido con prudencia. “Ha sido una respuesta equilibrada, sin excesos, más que plantear que el presidente de Estados Unidos ha sido mal informado y que, al ganar —porque asume que va a ganar el 30—, va a trabajar con los Estados Unidos”, explicó.

Sobre Libre, señaló que algunas reacciones se han dado en tono de burla hacia Nasralla, lo que a su juicio es contradictorio. “No entendemos por qué, realmente, porqué Libre sale con un golpe bastante duro de este mensaje del presidente Trump. Creo que más bien es una reacción muy personal por toda la relación de estos últimos cuatro años entre los dos socios y aquella alianza de 2021”, dijo.

¿A quién impactará este mensaje?

Para el electorado, especialmente el indeciso y el nacionalista, el mensaje podría tener efectos concretos. Castellanos destacó que los votantes nacionalistas suelen expresar que votarán por quien vaya en primer lugar con el fin de asegurar una diferencia amplia que no ponga en duda el triunfo, o más para sacar a Libre.

“Sí puede moverlos, y también a personas indecisas que pueden estarlo pensando. El voto que ya está decidido no se moverá mucho”, concluyó.

A tres días de las elecciones, el análisis de Castellanos subraya que el mensaje del presidente Trump no solo se convierte en un acto inusual, sino en un elemento que podría redefinir el cierre de campaña en Honduras.LB