Trump insinúa un aplazamiento al martes del ultimátum a Irán en una entrevista con el WSJ

Nueva York – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber aplazado al martes por la noche el ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, destruirá «todas las centrales eléctricas» de ese país, según dijo este domingo en una entrevista con The Wall Street Journal.

«Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie», afirmó Trump sobre Irán en una entrevista telefónica con ese diario.

Estas declaraciones insinúan la posibilidad de que el presidente haya extendido 24 horas el ultimátum que dio hace unos días a Irán para reabrir el estrecho antes de convertir al país «en un infierno».

Hace unos días, Trump extendió el plazo hasta el lunes 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril).

Además, Trump publicó un mensaje sin contexto que podría referirse al nuevo plazo dado a Irán.

«¡Martes, a las 20:00 h, hora del Este (00:00 GMT del miércoles)!», escribió en su red social, Truth Social. Si este es el nuevo plazo, se cumpliría a las 03:30 del miércoles, hora de Teherán.

Sin embargo, ni Trump ni la Casa Blanca han aclarado a qué se refiere ese mensaje publicado en Truth Social.

«Si no cumplen, si quieren mantenerlo cerrado (el estrecho), van a perder todas las centrales eléctricas y todas las demás instalaciones que tienen en todo el país», añadió Trump en la entrevista.

El mandatario prefirió no entrar en detalles de cuándo terminará la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero, aunque en otra llamada con la cadena ABC señaló que podría acabar «en cuestión de días, no de semanas». JS